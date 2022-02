Răzvan Simion, reacție despre prețurile de la restaurantul lui Dani Oțil. Cât costă o supă

Reacția prezentatorului de la Neatza a venit chiar în cadrul emisiunii matinale pe care o moderează. a reacționat după ce au apărut mai multe zvonuri despre prețurile de la restaurantul lui Dani Oțil.

Fostul iubit al artistei Lidia Buble a glumit pe seama valorii pe care o are o supă în localul deținut de mai bine de 5 ani de sportivul și omul de afaceri care îi este prieten bun.

Răzvan Simion a ținut să spună un banc pe seama prețului cerut de Dani Oțil pentru o supă la restaurantul său.

Răzvan Simion, despre prețurile de la restaurantul lui Dani Oțil. Cât plătești pentru o supă

„Știți bancul cu extraterestrul care intră la Dani în restaurant? S-a dus extraterestrul să comande o supă. Se duce la chelner și cere o supă!

– Prețul? – 100 de lei! Dar nu am mai văzut un extraterestru până acum, zice chelnerul. – Păi la prețurile astea!

Dar, chiar, Dani, eu nu am deschis articolul ală cu «cât costă o supă la restaurantul lui Dani Oțil!»”, a declarat Răzvan Simion în emisiunea pe care o moderează la Antena 1, scrie .

Prețurile preparatelor din restaurantul vedetei de la Antena 1 sunt destul de piperate, motiv pentru care o supă de cocoș de curte cu găluște costă 28 de lei. Pentru 100 de grame de somon se achită 24 de lei, în timp ce fructele de mare sunt 39 de lei.

Dani Oțil, prețuri exagerate la restaurant? Ce a dezvăluit Mihai Bobonete

nu este singurul care vorbește despre prețurile de la restaurantul colegului său. Mihai Bobonete a dezvăluit de ce nu mai intră niciodată în localul vedetei.

Actorul din serialul „Las Fierbinți” a povestit în cadrul -ului pe care-l moderează pe Youtube că s-a speriat când a văzut nota de plată de la restaurantul lui Dani Oțil.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că Neața cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a mărturisit vedeta de la Pro TV.