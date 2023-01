Cât costă un Mercedes fabricat în 2013, vândut de ANAF. Prețul este unul accesibil

Care este prețul unui Mercedes fabricat în 2013, vândut de ANAF? Autoturismele scoase la licitație au prețuri accesibile, dar sunt mai vechi de un deceniu.

Ce preț are un Mercedes fabricat în 2013, vândut de ANAF

mai multe modele de mașini la prețuri acceptabile, însă starea lor nu mai e la fel de bună, iar numărul kilometrilor de la bord este mare.

au mai mult de zece ani. Cei care vor să-și achiziționeze o mașină au mai multe modele din care să aleagă.

Unul dintre autoturismele scoase la licitație este marca Mercedes-Benz modelul 250CDI 4 MATIC, gri, fabricat în 2013, Diesel, rulaj 285254 km în bord, putere 150 kw 204 CP, având capacitate cilindrică 2143.

Autoturismul are 4 uși, 5 locuri, serie șasiu WDD2120821A784845, precum și numărul de înmatriculare DB 40 NXS. Mașina are volanul pe partea stângă, cutie de viteze automată, transmisie integrală, clasa emisii EURO5 și stare second hand.

Prețul de pornire al mașinii este de 79.091 lei, cotă TVA 19%. Autoturismul se va vinde în localitatea Târgoviște, strada Calea Domnească, nr. 166, la data de 31 ianuarie, ora 11:00, notează .

Pe 1 februarie 2023, la ora 11, serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 3 din Ploiești scoate la licitație o mașină marca Mercedes-Benz C200 CDI, gri, cu anul fabricației 2007. Mașina are motorizare Diesel, precum și o capacitate cilindrică de 1991 cmc.

Mașina se află în Tătărani, județul Prahova, are serie șasiu WDD2452081J237106, cu piese de schimb. Autoturismul nu are documente sau numere de înmatriculare. Prețul de pornire al acestui autoturism este de 11.100 de lei, cu TVA inclus.

Se va licita și un autoturism marca Renault, model TRAFIC/J JLBC, fabricat în 2005, negru, cu caroserie: 0 uși, 9 locuri.

Modelul are 344714 km, motor Diesel, capacitate cilindrică 1870 CMC, putere 74 kw 74 CP, serie șasiu VF1JLBCB66V2578831, nr. înmatriculare DB 56 NXS, stare second hand, cutia de viteze manuală, transmisie integrală și volanul este pe partea stângă.

Prețul de la care pornește licitația este de 13.841 de lei, cota TVA 19%.