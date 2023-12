Cât de bine se pricepe doamna Şucu la fotbal: “O dată a venit şi mi-a spus care e cel mai bun!”

În emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, . Acționarul giuleștenilor a mai discutat și despre cât de bine se pricepe doamna Șucu la fotbal. Totodată, Dan Șucu a mărturisit și nivelul său de cunoaștere în ceea ce privește sportul preferat al românilor.

Cât de bine se pricepe doamna Şucu la fotbal

La SUFLET DE RAPIDIST, patronul Mobexpert a vorbit despre cât de bine se pricepe doamna Șucu la fotbal. Astfel, acționarul de la Rapid a mărturisit că soția sa își exprimă întotdeauna părerea cu privire la jucători. La fel ca și doamna Șucu, patronul din Giulești preferă fotbaliștii care dau 100% pentru Rapid. În cadrul declarației sale, Dan Șucu a avut și un mesaj frumos pentru soția sa.

“Mă pricep, ca toată lumea. Nu e cineva care nu se pricepe. Toți ne pricepem, nu e o problemă. Dar nu încerc niciodată să merg mai departe și să impun un punct de vedere, față de cei cărora le-am delegat deja o responsabilitate.

O dată a venit la meci și mi-a și spus după aia care i se pare ei că e mai bun sau mai puțin bun. Doamna mea este cea mai frumoasă de pe pământ, știe lucrul acesta foarte bine, pentru oricare dintre noi. E o dulceață de femeie și automat că îmi face plăcere că vine cu mine acolo.

Îmi mai spune care îi place și care nu îi place. Ei îi plac, întotdeauna, jucătorii care sunt implicați, care sunt cu sufletul acolo. Din fericire, la Rapid avem foarte mulți. Și mie îmi plac foarte mult toți cei care sunt cu sufletul acolo și care sunt doritori. Și pe care îi vezi că se luptă”, a declarat Dan Șucu.

Dan Şucu şi Victor Angelescu, interviu în presa britanică

, pentru cei de la în care au vorbit despre renaşterea Rapidului şi de sumele investite până acum la echipa giuleşteană. Totodată, patronul Mobexpert a discutat și despre câștigurile din fotbalul românesc.

“Consider că, pentru a câștiga campionatul, sau pentru a fi în primele trei, bugetul de care ai nevoie trebuie să fie creat prin club, prin obiecte personalizabile, biletele, drepturi TV și multe altele. Cu siguranță, Rapid a fost ajutată de guvern, atunci când a fost construit stadionul nou.

Câteva luni mai târziu după investiția inițială a lui Angelescu, un stadion nou de 14.000 de locuri a fost anunțat, pentru a servi Campionatului European U21. Campionii domestici câștigă în jur de 3.5 milioane, banii scăzând cu 100.000 de euro per loc final.

Piața TV autohtonă este diversificată, populația Romîniei este de 19 milioane, iar fotbalul este sportul numărul unu, și cu toate acestea, potențialul de creștere nu este atât de mare. Biletele, sponsorizările și obiectele personalizabile devin astfel foarte importante. Costurile sunt deocamdată decente, un salariu fiind de exemplu 13.000 de euro per fotbalist”, a povestit Şucu pentru englezi.

Victor Angelescu a povestit cum a început de la zero: “Am investit, am cumpărat totul, și am început de la zero, dar am reușit cumva să ducem moștenirea mai departe”, ca apoi să îl atragă în acţionariat pe Dan Şucu. Patronul Mobexpert a declarat că a plătit 500.000 de euro pentru acțiunile de la Rapid: “Am fost un pic nebun la acea vreme”.

Dan Șucu, despre implicarea soției la Rapid