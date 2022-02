Cât de bogat este Putin? Modul în care președintele rus își ascunde averea face ca sancțiunile Occidentului să fie inutile

Pe măsură ce oficialii europeni anunță sancțiuni care vizează, în mod direct, și există speculații că și Joe Biden ia în calcul o măsură similară, apar întrebări legate de averea președintelui rus și cum a acumulat-o.

De la anexarea Crimeii în 2014, Federația Rusă a fost supusă mai multor rânduri de sancțiuni, cu toate acestea, măsurile care să-l vizeze în mod direct pe Vladimir Putin au reprezentat un subiect sensibil, atât pentru occidentali, dar și pentru Kremlin.

La finalul lunii ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a transmis că impunerea unor sancțiuni care să îl vizeze direct pe Putin ar avea un efect distructiv.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui avertisment, dar și pe fondul deciziei de a ataca Ucraina, oficialii europeni au decis sancțiuni care vizează activele din Europa deținute de Putin. Trebuie făcută precizarea că aceste măsuri nu vizează accesul în spațiul UE, păstrând astfel deschise opțiunile diplomatice.

Putin, un șef de stat cu o avere modestă

După cum arată declarațiile de avere completate în fiecare an de Vladimir Putin, averea acestuia nu este impresionantă. În plus, după cum cere legislația Rusiei, el nu are, în mod oficial, conturi sau alte active în afara țării, ceea ce face ca sancțiunile occidentale să fie inutile.

ADVERTISEMENT

Declarațiile de avere ale lui Putin arată că el primește un salariu care însumează în jur de 140.000 de dolari în fiecare an. În plus, el mai este proprietarul a trei mașini și a unui apartament de 70-80 de metri pătrați.

De asemenea, informațiile pe care le oferă publicului rus mai arată că Putin locuiește la Moscova într-un apartament de aproape 150 kilometri pătrați.

ADVERTISEMENT

Criticii: Putin este unul dintre cei mai bogați oameni din lume

În ciuda declarațiilor oficiale, criticii lui Vladimir Putin, dar și jurnaliștii occidentali, susțin că președintele Rusiei are o avere mult mai mare și că acesta este ascunsă printr-o serie de interpuși, notează .

În ultimii ani, au apărut mai multe estimări ale averii pe care Vladimir Putin a strâns-o în ultimele decenii, iar acestea sugerează că liderul de la Kremlin ar putea fi unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

ADVERTISEMENT

Mai exact, finanțistul Bill Beowder a depus o mărturie în fața Congresului SUA în care susținea că Putin are o avere care ajunge la aproximativ 200 de miliarde de dolari. La finalul acelui an, după cum arată Billionaires Index realizat de Bloomberg, cei mai bogați oameni din lume erau ceva mai ceva mai “săraci”: cu 100 de miliarde și Bill Gates cu 91,6 miliarde.

O estimare mai conservatoare, realizată în 2012 de unul din opozanții săi, Stanislav Belkovski, sugerează că averea lui Putin era ceva mai mică, de doar 70 de miliarde de dolari și că era formată din acțiuni la companiile din industria gazelor naturale și al petrolului.

ADVERTISEMENT

Economistul suedez Anders Aslund, scrie într-o carte din 2015 că Putin avea o avere cuprinsă între 100 și 150 de miliarde de dolari. În plus, acesta mai argumentează că apropiații președintelui administrează pentru acesta active care valorează între 500 de milioane și 2 miliarde de dolari.

Miliardele deținute de familia și apropiații lui Putin

Două scandaluri internaționale, Panama și Pandora Papers, au atras atenția întregii lumi asupra miliardelor pe care apropiații lui Vladimir Putin le controlează și modul în care acestea sunt investite.

O anchetă a Reuters din 2015 indică faptul că și familia lui Putin controlează averi impresionante. Mai exact, fiica acestuia, căsătorită cu fiul unui apropiat, deținea active evaluate la aproximativ 2 miliarde de dolari.

Această avere ar fi fost formată din acțiuni la diferite companii din domeniul gazelor și din petrochimie. În plus, aceasta deținea și o vilă în Franța, evaluată la aproximativ 3,7 milioane de dolari.