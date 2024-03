Poate te-ai întrebat măcar o dată cât de norocos ești în funcție de data nașterii. Numerele care atrag banii și prosperitatea nu sunt multe, însă este bine să le cunoaștem și să știm ce avem de făcut mai departe.

Cât de norocos ești în funcție de data nașterii

Sunt persoane care se consideră norocoase, în timp ce poate altele consideră că ghinionul stă deasupra lor. Care e adevărul și și lucrurile pe care le atragem în viața noastră?

Numerologul Adriana Armanu a vorbit în cadrul emisiunii Vorbește Lumea de la Pro Tv despre numerele care atrag banii și prosperitatea. Poți afla cât de norocos ești, în funcție de data nașterii.

Cum să faci acest lucru? Adrianei Armanu spune că trebuie să ne calculăm cifra care dă vibrația personală în ceea ce privește banii. Iar pentru că cifra banilor este 6, aceasta se calculează prin adunarea cifrei 6 cu cifra care reprezintă data nașterii.

În cazul în care rezultatul este din două cifre, atunci numerele se adună din nou. Iar cifra obținută la final este cea care dă vibrația personală. Tu cât de norocos ești în funcție de data nașterii?

Numerele care atrag banii și prosperitatea

„Numerologia ne dă câteva instrumente pe care le putem folosi. Dacă este să mergem pe simbolistica aceasta a cifrelor, în numerologie, cifra banilor este 6. Am făcut un calcul foarte simplu care ne arată care este traseul pe care ar trebui să-l urmăm pentru a face mai mulți bani.

Cifra 8 este, într-adevăr, cifra banilor, abundenței sau a potențialului infinit, dar pe noi ne interesează concret. Formula de calcul este foarte simplă. Avem ziua de naștere plus 6 adică energia banilor. Spre exemplu, am luat data mea de naștere 24, la care am adăugat 6, iar rezultatul 30. Trebuie să-l reducem la o singură cifră și avem 3 plus 0 egal 3”, a spus Adriana Armanu.

Cât de norocos ești în funcție de data nașterii și ce e necesar să faci ? Contează numărul obținut. Astfel, dacă rezultatul este 1, atunci trebuie să ieși în față și să nu te mai ascunzi în conul tău de umbră.

Pe de altă parte, dacă rezultatul este cifra 2, atunci trebuie să faci echipă cu alții. E bine să ai oameni prin preajmă, pentru că te pot inspira și totodată te pot conduce către succesul mult dorit.

Cât de norocos ești în funcție de data nașterii și care este vibrația personală

În cazul în care rezultatul este cifra 3, atunci înseamnă că arta vorbirii este esențială. Trebuie să știi ce le transmiți altora și să fii stăpân pe situație. Cifra 4 în schimb înseamnă că poți face bani cu inteligența.

De cealaltă parte, cifra 5 înseamnă că rutina te va aduce în pragul sărăciei. Cei care aleg să stea ani buni pe același salariu și nu sunt interesați de noutate cu siguranță nu vor atrage prosperitatea în viața lor.

Tu cât de norocos ești în funcție de data nașterii? Cifra 6 spre exemplu înseamnă că banii depind de starea de spirit. Cu alte cuvinte, dacă ești într-un dezechilibru, faci excese și nici banii nu mai ajung la tine. Cu cât ești mai liniștit, cu atât lucrurile merg mai bine.

Cifra 7 pe de altă parte arată că trebuie să înveți din greșeli. Nu trebuie să le repeți, ci mai degrabă să te uiți în spate, să iei la cunoștință, iar apoi să mergi mai departe. Cifra 8 înseamnă că trebuie să îți faci relații și să te folosești de ele.

Conexiunile te pot aduce în punctul în care îți dorești, precizează numerologul Adriana Armanu. Ultimul număr, 9, înseamnă inovație. Dacă îl ai te poți inspira de la alții, însă nu uita să îți pui și tu amprenta în ceea ce faci.