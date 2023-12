Cât de vinovat e Petev? „Mă așteptam măcar să nu pierdem la Sibiu”. De ce e sceptic Răchită

De altfel, în apărarea lui Petev a sărit și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Sincer, cred că Ivailo nici nu a avut pe cine să bage. Nu l-aș acuza pe Ivailo că a pierdut meciul ăsta, cred că nu a avut cu cine”, a transmis Horia Ivanovici. În direct, Sorin Cârțu a analizat jocul echipei și a indicat unde s-a pierdut meciul.

Mă așteptam măcar să nu pierdem la Sibiu?

”A fost forțat de împrejurări, de lipsa acestor jucători. A ales formația asta, din punctul meu de vedere cu Roguljic de la început de meci, cu sarcină de inter dreapta, aici au fost schimburi el cu Danciu. Nu este jucător care să poată să facă acel joc. Nu poate să facă, e jucător care nu poate să îndeplinească rolul de inter dreapta.

Dacă l-ai băgat acolo inter dreapta pe Danciu, nu reușești, nu e un post acoperit, nu pot să facă asta. Cum face de exemplu Crețu. Meciul ,așa cum s-a desfășurat și prima repriză. Trebuia, noi am pierdut acest meci tot prin aportul liniilor de mijloc. Ceea ce au dat ei și ce au primit din partea alor noștri. Ei au jucat cam tot ce și-au dorit, nu au avut presiune”, a explicat Cârțu.

Vivi Răchită e sceptic că Ivailo Petev va face performanță la Craiova

De cealaltă parte, Vivi Răchită l-a ironizat în continuare pe fostul său coechipier Ivailo Petev, pe care nu-l consideră capabil să facă performanță pe banca Universității Craiova. Nu este pentru prima dată când Vivi Răchită îl critică pe Ivailo Petev, un personaj considerat bizar încă din perioada când era fotbalist și nu se înțelegea cu nimeni în vestiar.

”Nu se termina meciu mă suna Răchită, ți-am zis de Ivailo”, s-a amuzat Horia Ivanovici. ”OK, dar nu poți face o echipă să nu pierzi măcar? Îl cunosc, sunt sceptic, am stat doi ani în vestiar cu el și știu cum gândește. Dar, pentru că am ajuns fotbalist cu echipa aia mare a Universității Craiova, mi-aș dori să reușească, dar sunt sceptic. Eu zic că nu.

Cum zice și Sorinaccio, nu ai avut jucătorii ăia, dar puteai să faci o echipă. Ei au jucători buni, îmi place de Paraschiv cum aleargă, poți să te faci o echipă să te aperi și să joci contraatac. Nu mi-a plăcut”, a replicat oficialul Petrolului, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, analiză la sânge