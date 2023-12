Cât va costa impozitul pentru un apartament cu două sau trei camere din 2024. E cea mai mare creștere de taxe din ultimii ani

Cât va costa impozitul pentru un apartament cu două sau trei camere din 2024? Iată o întrebare la care românii vor deja să afle răspunsul. Din păcate pentru cetățeni, valoarea acestei taxe anuale va crește substanțial.

Românii, loviți de cea mai mare creștere de taxe din ultimii ani: cât va costa impozitul pentru un apartament cu două sau trei camere

De la 1 ianuarie 2024, . Majorarea va fi de aproape 14%, cât a fost inflaţia pe anul trecut. Această măsură a fost deja adoptată în toate marile oraşe.

Analiștii economici avertizează că ne vom confrunta cu cea mai mare scumpire din ultimii ani. Pentru 2024, Codul Fiscal prevede ca taxele şi impozitele locale să se indexeze cu rata inflaţiei de pe anul fiscal precedent. Astfel, ne aşteptăm la o majorare a taxelor şi impozitelor cu 13,8%, adică rata inflaţiei din 2022.

Ca de obicei, cetățeanul de rând este cel mai afectat de această situație. Potrivit , impozitele pentru locuințe vor suporta majorări importante după 1 ianuarie.

Astfel, pentru o garsonieră, impozitul crește de la 144 de lei, la 180 de lei pe an. Cei care dețin un apartament cu două camere trebuie să știe că taxele ajung la peste 240 de lei, iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. Dacă stați într-o locuinţă mare, un apartament cu 4 camere, impozitul pe an va depăși 500 de lei.

Val de scumpiri pentru români, de la 1 ianuarie 2024

Măsurile fiscal-bugetare asumate în toamnă de Guvern vin cu un uriaș val de scumpiri pentru români, de la 1 ianuarie 2024. Vorbim de cinci tipuri de TVA, taxe noi şi accize mai mari.

Conform noilor măsuri, vom plăti mai mult pentru produse bio, tradiţionale şi montane. Asta pentru că TVA-ul creşte de la 5% la 9%. De anul viitor se scumpesc şi panourile fotovoltaice, dar şi serviciile oferite de cluburi, festivaluri şi săli de sport.

De asemena, produsele dulci vor fi mai scumpe – pentru alimentele cu concentraţie mare de zahăr creşte TVA-ul, iar pentru băuturile dulci este introdusă o nouă acciză.

Loviți sunt și șoferii. . În total, creșterea de prețuri la pompă generată exclusiv de creșterea de accize este uriașă, de până la 11%. Mai exact, benzina se va scumpi, cumulat, doar din această cauză, în total cu 72 de bani pe litru, iar motorina cu 66 de bani pe litru.