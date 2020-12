Cătălin Botezatu a devenit mult mai atent la sănătate: ”Nu este de glumă”

Cătălin Botezatu a devenit mult mai atent la sănătate de când a fost la un pas să-și piardă viața în urmă cu un an. Celebrul designer merge periodic la control în Turcia, ultima oară fiind sfătuit să o lase mai ușor cu stresul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Creatorul de modă are o viață foarte activă și este implicat în numeroase proiecte, motiv pentru care nu are prea mult timp pentru odihnă. Juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” recunoaște că este nevoit să ia toată viața niște pastile pentru inimă, trebuind în același timp să evite efortul.

Designerul are restricții și legat de consumul de cafea și țigări, aceste vicii fiind reduse simțitor când a aflat că are cancer de colon. Cătălin Botezatu pune pe primul plan sănătate, mărturisind că înțelege mult mai bine acum indicațiilor medicilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Botezatu, atent la sănătate. Ce sfaturi a primit de la medici

„Cu sănătatea sunt ok. Am fost în urmă cu trei săptămâni la control în Turcia și mi s-a spus să am mai multă grijă de mine, să evit efortul, stresul. În continuare iau medicamentele prescrise de medicul meu.

Cu sănătatea nu este de glumă, așa că înțelegi de ce nu vreau cadouri de ziua mea (râde)”, a declarat Cătălin Botezatu într-un interviu pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

Renumitul creator de modă a împlinit în urmă cu câteva zile frumoasa vârstă de 54 de ani, dar din păcate nu a putut organiza o petrecere fastuoasă, așa cum și-a obișnuit prietenii an de an. Juratul de la Kanal D a petrecut singur, mulți din apropiații săi fiind în izolare sau bolnavi de COVID-19.

Cătălin Botezatu promite că anul viitor își va lua revanșa legat de petrecere, mai ales că va împlini o cifră rotundă a vârstei. Totodată, vedeta a mai precizat că este pentru prima dacă când nu-și face planuri pentru sărbătorile de iarnă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este prima dată în viața mea când nu mă serbez, când nu mă întâlnesc cu prietenii mei, mulți dintre ei sunt carantinați, alții sunt bolnavi, așa că nu are nimeni chef de distracție. Oricum, cred că m-am distrat suficient în toți anii aceștia, așa că e binevenită pauza asta (râde).

La anul fac 55 de ani, deci e o vârstă rotundă, așa că o să-mi iau revanșa cât pentru doi ani. Până atunci îmi doresc să fiu sănătos, să fiu liniștit. Cum ziceam, e prima dată când nu mă aniversez și când nu-mi fac planuri de Sărbători”, a mai spus Bote, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT