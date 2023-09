Cătălin Botezatu e în culmea fericirii. A dat vestea cea mare, puțini se mai așteptau să se întâmple

Unul dintre cei mai împătimiți burlaci ai României, Cătălin Botezatu, a făcut dezvăluiri incredibile despre viața lui amoroasă. Când nimeni nu se mai aștepta la această veste, celebrul designer a mărturisit că s-a îndrăgostit.

Cătălin Botezatu, anunț neașteptat. Celebrul designer s-a îndrăgostit

Cătălin Botezatu are o viață foarte încărcată, în care tot timpul și-l dedică muncii sale. Nu apucă să se odihnească prea mult, motiv pentru care în urmă cu două luni a

ADVERTISEMENT

A urmat pentru el o perioadă în care s-a relaxat și a fost mai atent cu aspectele care țin de viața sa personală, iar acum a făcut un anunț surprinzător. Deși mulți îl știu deja ca pe un burlac convins, celebrul designer a mărturisit că s-a îndrăgostit.

Nu a spus, însă, cine i-a furat inima, dar a dezvăluit ce calități ar trebui să aibă femeia de lângă el. Totuși, de menționat este că în ultima vreme, o tânără de 24 de ani care este model în prezentările sale.

ADVERTISEMENT

„Da, sunt îndrăgostit, dar nu am timp! La o femeie nu contează foarte mult ambalajul, pentru că e perisabil, dar să îi placă să călătorească și să aibă simțul umorului, așa o văd pe femeia de lângă mine!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru

Raluca Bădulescu i-a fost alături după operația la inimă

De altfel, după operația la inimă, Cătălin Botezatu a avut alături o femeie celebră. Este vorba despre buna lui prietenă Raluca Bădulescu. Vedeta a avut grijă de designer chiar și de la distanță și s-a asigurat că este bine.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații. Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: ‘Gata, lasă-mă!’.

Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: ‘Iubitul meu, regele meu, ce faci?’. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește!

Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț, sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie. Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!”, a spus Cătălin Botezatu pentru