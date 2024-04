Cătălin Cîrstoiu vrea să transforme Gara de Nord în muzeu. „E necesară contrucţia unei noi gări în Bucureşti”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a declarat că Gara de Nord din Capitală trebuie transformată în muzeu și că este necesară construirea unei altele noi.

Nu mai e punctul central al sistemului de transport

Cătălin Cîrstoiu, candidatul la Primăria Bucureștiului, a declarat că Gara de Nord, cea mai mare stație feroviară a țării, trebuie desființată și se impune construirea unei gări noi, care să ofere o mai mare flexibilitate. Medicul a lăsat să se înțeleagă că că stația București Nord este depășită pentru că a fost gândită ca punct nodal al sistemului de transport din Capitală.

„Sistemul de transport din București a fost gândit ca și cum Gara de Nord ar fost punctul central al acestui sistem de transport. Or, vă dau un exemplu, cei care vin dinspre Chitila, pe Șoseaua Chitilei, se duc nu spre gară, nu merg spre gară, se duc în partea cealaltă, spre Pipera, merg pe Sisești înspre Pipera”, a declarat Cătălin Cîrstoiu la Prima TV.

Transformată într-un muzeu

Astfel încât se impune construirea unei gări noi, cea actuală putând fi restânsă ca activitate și transformată în muzeu.„Este necesară construcția unei noi gări, asta cu siguranță. Există terenuri care pot fi utilizate în sensul ăsta. Gara de Nord poate rămâne pe loc, dar restrânsă ca activitate, transformată într-un muzeu, iar piața aceea de acolo poate fi o veritabilă parcare subterană”, a spus medicul.

Mersul pe jos e cel mai rapid

Marți, candidatul PSD-PNL afirma că mersul pe jos este mersul pe jos. „Când am venit spre dumneavoastră, am realizat un lucru pe care îl ştiam: cel mai rapid mod de deplasare în Bucureşti este mersul pe jos. De aceea, am şi încercat să utilizez când metroul şi, da, sunt omul singur din metrou, de aceea am încercat să utilizez şi tramvaiul, şi troleibuzul, şi propria-mi maşină, care arată, aşa cum spunea domnul prim-ministru, că sunt un om foarte bogat. Nu e aşa.

Bogăţia mea porneşte mai mult din ce am făcut, pentru că toată viaţa mea eu m-am ocupat de oameni. Şi pe care îi ştiam, foarte puţini, dar mai mulţi cei pe care nu îi ştiam. Şi vă mărturisesc că marea bucurie e când te întâlneşti cu cineva pe care nu îl cunoşti şi îţi spune: ‘Mi-aţi salvat viaţa’. Asta cred că e bucuria cea mai mare pe care poate să o aibă un medic”, a spus medicul.

Un nou sondaj AtlasIntel, realizat pentru Digi 24, arată că medicul Cătălin Cîrstoiu ar obține un procent de 17,4% din partea bucureșltenilor. este creditat în același sondaj cu un procent de 30% în timp ce actualul primar general, , ar obține un procent de 37, 1%.