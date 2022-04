Câți bani a câștigat Cristi Marinescu din participarea la Puterea dragostei. O sumă frumușică e depusă în bancă

Puterea dragostei s-a dovedit a fi o afacere bună pentru Cristi Marinescu, învingătorul sezonului 3. Acesta a dezvăluit cu ce sumă s-a ales după terminarea show-ului, câștigând pe parcursul participării sale mai multe premii în bani.

Marinescu a câștigat 55.000 de euro din participarea la Puterea dragostei

Fostul partener al Mariei a spus că nu a cheltuit toți banii pe care i-a câștigat în urma emisiunii matrimoniale. O bună bucată din sumele în posesia cărora a intrat sunt păstrați la bancă. Marinescu a știut cum să aibă grijă de fiecare euro pe care l-a câștigat.

ADVERTISEMENT

„Am pus o sumă de bani deoparte, o sumă de 40.000 de euro. Îi am în bancă. Probabil că o să zică lumea acum: băi, tu ai fost acolo doar pentru bani. Nu! Am fost pentru tot. Sunt niște banii pentru care am muncit, pentru care am slăbit 10 kilograme. Am stat acolo un an și trei luni. La jumătatea concursului nu mă mai recunoșteam”, a declarat Cristi Marinescu în emisiunea „Detectorul de minciuni” de pe .

a spus că a ajuns să câștige, în total, undeva la 55.000 de euro de la Puterea dragostei. Din suma aceasta, a cheltuit doar în jur de 15.000 de euro. De restul banilor nu vrea încă să se atingă, căci îi păstrează pentru situații în care chiar va avea nevoie de ei.

ADVERTISEMENT

Poligraful arată că s-a prefăcut că a iubit-o pe Maria

Dincolo de bani, Marinescu a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Maria, de care s-a separat la doar o zi după marea finală a sezonului trei. Maria a plecat imediat acasă la ea, la Chișinău, iar de atunci cei doi nu au mai dat nicio șansă relației lor.

Cristi a fost întrebat dacă a jucat teatru în emisiune, dacă s-a prefăcut vreodată că a iubit-o pe Maria. Bărbatul a spus că nu s-a prefăcut, însă poligraful a arătat cu totul altceva. Prin urmare, conform detectorului de minciuni, Marinescu nu a zis adevărul.