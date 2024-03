Câți bani a câștigat Oana Ciocan la Survivor All Stars 2024. A stat numai două săptămâni în concurs

Câți a câștigat Oana Ciocan la Survivor All Stars 2024. A stat numai două săptămâni în concurs. Fosta concurentă a emisiunii din Republica Dominicană nu a ieșit deloc pe minus în urma acestei experiențe inedite.

Ce sumă a încasat Oana Ciocan la . A ieșit din competiția de la Pro TV după doar două săptămâni. Tânăra a intrat la duelul de eliminare în ediția de joi, 14 martie, concursul terminându-se pentru ea.

A rezistat o perioadă scurtă în competiția filmată în Republica Dominicană și moderată de Daniel Pavel, însă a câștigat pe alte părți. În prezent, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu interpretul de muzică de petrecere Jador.

Mai mult, artistul chiar a cerut-o în căsătorie în show, deși nu au fost concurenți în aceeași perioadă. Potrivit informațiilor furnizate de , a încasat 5.000 de euro pentru fiecare săptămână.

Concret, Oana Ciocan a primit 10.000 de euro pentru faptul că a rezistat în junglă și la meciurile în care a jucat. Fosta concurentă de la Survivor All Stars 2024 a mărturisit că îi pare rău că nu a putut să stea mai mult în show.

Oana Ciocan, eliminată de la Survivor All Stars 2024. Prima reacție

Oana Ciocan a fost eliminată de la Survivor All Stars 2024 după ce a fost nominalizată de deținătoarea colanului de imunitate, Ștefania Ștefan. Tânăra a intrat la duel alături de Lola Crudu, care la votul comun a fost cea mai votată persoană dintre Războinici.

„Mă bucur atât de mult că mă aflu aici chiar dacă am pierdut. Mă doare c-am pierdut. Mă doare că plec. Nu știu, pur și simplu, nu a fost jocul meu. Mă bucur enorm pentru Lola pentru că știu cât a tras.

Îmi pare rău, dar unele povești așa se termină… până la urmă, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să mă bucur că am fost aici, că am fost parte din jocul acesta frumos, deși am fost puțin.

Cel mai bun să câștige și să fie Albastru! Asta îmi doresc”, a declarat Oana Ciocan, înainte ca prezentatorul Daniel Pavel de la Survivor All Stars 2024 să-i stingă torța, conform . Internauții cred că tânăra a vrut să plece acasă și că nu a dat tot ce putea în concurs.