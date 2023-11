Câți bani a luat Mitică Dragomir pe Maybach-ul său ultimul răcnet: „N-o puteam suferi. Parcă eram în barcă”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre faptul că se săturase de Maybach, deși este considerată una dintre cele mai luxoase mașini din lume.

Câți bani a luat Mitică Dragomir pe Maybach-ul său de ultim răcnet

la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre motivul pentru care a renunțat la Maybach-ul său de ultim răcnet: „ Mașina mea preferată e asta japoneză, pe care o am eu: Lexus.

Am avut Maybach și săptămâna trecută am vândut-o. Nu mi-a plăcut deloc, am ținut-o șase luni. E puțin peste 200.000 de euro. Am avut ultimul răcnet posibil. Vreo 260.000 de euro. Nu mi-a plăcut, de-aia am vândut-o.

Mă jur! Și Borcea a avut una din asta și a vândut-o. Parcă eram cu barca pe apă. Și știi că am vândut-o după ce am plecat la Timișoara”.

„Zici că eram pe apă!”

„Am fost la Timișoara să văd cu ochii mei dacă pot să îi dau lui ăsta, lui Pescobar, Funky. Am luat-o cu Maybach-ul pe Transfăgărășan, că nu fusesem.

Când lua curba Cristi, și mai făcea și pe al naibii, se apleca mașina. Ce mașină e asta, mă? Să aflu după că o puteam și rigidiza. Am spus că nu-mi place”, a .

„Am plecat cu nevastă-mea la mare și parcă eram pe apă. I-am și spui lui Bogdan: „Bogdane, vinde-o. Că nu, că e nou-nouță, dar am dat-o. Nu știu cine a cumpărat-o.

Am pierdut puțin de tot la ea, vreo 10.000 de euro. E frumoasă! Dar nu mă simt bine, eu la a mea stau cu picioarele în sus. Mi-a adus unul la șantier niște bucăți moi să pun picioarele pe ele.

Eu vreau să mă simt bine, să stau cu picioarele ridicate în mașină. Și așa mi-am luat Lexus”, a mai spus Mitică Dragomir, la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ”.

