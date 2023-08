Câți bani au lăsat Gabriela Cristea și Tavi Clonda la supermarket înainte de vacanța din Grecia. Mulți români îi fac într-o lună: „Este jale”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au vrut să se asigure că nu le va lipsi nimic în vacanța din Grecia, astfel că și-au făcut provizii de acasă și nu s-au uitat la bani. Au lăsat la supermarket aproape un salariu minim pe economie.

Câți bani au dat Gabriela Cristea și Tavi Clonda pe cumpărăturile pentru Grecia

, iar pentru asta s-au pregătit din timp. Vedeta și soțul său au mers la cumpărături în România, pentru a se asigura că nici lor, nici fetițelor nu le va lipsi nimic.

Prezentatoarea de la Antena Stars a mărturisit că nu este deloc cumpătată atunci când ajunge în magazine, iar dovada este de fiecare dată prețul de la casă. De data aceasta, deși ar fi trebuit să achiziționeze doar câteva lucruri, a lăsat la casă o sumă exorbitantă.

„Am fugit de acasă împreună cu soțul și am plecat să facem niște cumpărături. Problema este că noi doi când ieșim la cumpărături este jale. Acum facem cumpărături pentru plecatul în vacanță, deci nu cumpărături uzuale”, au spus cei doi în mediul online.

Astfel, Tavi Clonda și Gabriela Cristea au achitat pentru coșul de cumpărături nu mai puțin de 1681,98 de lei, aproape un salariu minim pe economie, pentru care românii muncesc din greu o lună întreagă. Vedetele au luat de toate, de la vin și până la suc.

„A fost prietenul meu în vacanță în Grecia și mi-a spus că gama lor de vinuri nu este ce trebuie anul acesta. Așa că, dacă vrem să servim un vin rose pe plajă seara ar fi bine să-l luăm de aici.

O să luăm o șampanie pentru copii pentru că le place să dea noroc”, a spus Tavi Clonda. „Cumpărăm și suc, și apă plată, și vin, zici că mergem într-o țară subdezvoltată. Și uite așa am terminat cumpărăturile și am plecat după ce ne-am ușurat bine de bani”, a completat Gabriela Cristea.

Ce au pățit în vacanță

În această perioadă, Grecia este cuprinsă de incendii, astfel că fanii au fost îngrijorați că Tavi Clonda și Gabriela Cristea să nu fie în pericol. .

„Din fericire, în locul unde suntem noi totul e sigur. Ieri am intrat pe autostradă, pentru că am fost la o plajă și am văzut mai multe mașini de pompieri care mergeau spre o locație, vă dați seama că ne-a luat un pic inima”, a povestit vedeta Antena Stars.