Câți bani câștigă pe lună un salvamar pe litoralul românesc în 2023. Își riscă viața pentru un salariu foarte mic

Meseria de salvamar se dovedește a fi o provocare majoră, întrucât viața a mii de oameni depinde de o singură persoană, mai ales în timpul concediilor de vară, când turiștii români și nu numai se preocupă mai mult de distracție decât de siguranță. Cu toate acestea, în România, salvamarii câștigă extrem de puțin.

Cât câștigă un salvamar român

Chiar dacă cererea pentru salvamari este ridicată în timpul sezonului estival, remunerația acestora în România este dezamăgitoare, determinându-i pe mulți să renunțe la acest domeniu și să se orienteze către job-uri mai bine plătite și mai sigure. Pentru a ilustra această discrepanță, să luăm în considerare cazul lui Radu, care are cel mai înalt nivel de educație în rândul salvamarilor români.

După absolvirea a șase ani de facultate, licență și master la vârsta de 32 de ani, Cu toate că acum are un an de experiență, salariul său lunar este de numai 660 de euro net, fiind cel mai mic din grilă. Salvamarul are un apartament, ceea ce îi permite să economisească și să aibă cheltuieli de 100 de euro lunar.

În același timp, colegul lui Radu din Germania câștigă de trei ori mai mult. Salvamarul încasează 1.800 de euro, aceasta trebuie totuși să plătească o chirie de 680 de euro, echivalentul unui salariu de salvamar în România sau Bulgaria. Aceste diferențe semnificative în nivelul salarial amplifică frustrarea salvamarilor români și îi determină să se confrunte cu provocări suplimentare.

Cu toate că pasiunea pentru meseria lor îi motivează să continue, salvamarii nu pot ignora faptul că sunt subapreciați din punct de vedere financiar în comparație cu colegii lor din alte țări.

Salvamarii speră că autoritățile și angajatorii vor acorda o atenție deosebită acestei probleme, înțelegând importanța esențială a acestei profesii pentru siguranța litoralului românesc. O reevaluare a remunerației și a condițiilor de muncă ar putea fi necesară pentru a reține și motiva mai mulți salvamari talentați .

Ce reguli trebuie să urmeze turiștii români

Potrivit unui comunicat publicat de , “semnalizarea plajelor se realizează conform standardelor internaționale, utilizând diverse steaguri, fiecare având un înțeles specific. Astfel, pe plajele care sunt supravegheate de salvatori acvatici, se vor găsi steaguri roșu-galbeni. În cazul în care înotul nu este recomandat, steagul roșu-galben va fi afișat împreună cu un steag galben. Pentru zonele în care condițiile nu permit accesul în apă, se va folosi steagul roșu împreună cu un alt steag roșu. În zonele destinate agrementului nautic și în care îmbăierea este interzisă, steagul va avea un model în carouri alb-negru.

De asemenea, persoanele care aleg să utilizeze plajele, ștrandurile, parcurile acvatice și porturile de agrement nautic în scopuri de agrement trebuie să respecte anumite obligații. Printre acestea, se numără respectarea semnalizărilor panourilor de avertizare și informare pentru vizitatori, precum și limita marcată de geamanduri pentru înot. Este interzis ca persoanele să intre în apă în zonele periculoase marcate și înconjurate cu balize. Pentru menținerea curățeniei, utilizatorii trebuie să aibă grijă de locul lor de ședere pe plaje, ștranduri, parcuri acvatice și porturi de agrement, precum și să protejeze mediul înconjurător”.

Persoanele trebuie să acorde o atenție specială semnalului de interzicere a îmbăierii și să anunțe imediat postul de prim ajutor în caz de accident sau în cazul în care cineva se confruntă cu pericolul de înec.