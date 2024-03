Câți bani câștigă pe lună un tânăr de 20 de ani, care a renunțat la liceu și s-a făcut cioban: “Am învățat meseria”

Ce sumă importantă de bani încasează lunar un tânăr de 20 de ani, din Italia, care a decis să renunțe la liceu și să se facă cioban. Povestea lui Marco, un băiat din Varese.

Un tânăr de 20 de ani a renunțat la liceu și s-a făcut cioban, câți bani câștigă lunar

Meseria de cioban poate aduce . În acest fericit caz îl găsim pe Marco Sozzi, din Origgio, în provincia Varese. Italianul are doar 20 de ani.

ADVERTISEMENT

La o vârstă la care majoritatea tinerilor visează la facultate și la cariere în alte domenii, băiatul din Italia a ales o cale total diferită pentru a-și câștiga existența. Spune că a ales un alt drum, cel ”al libertății”.

În presa din Italia, Marco este sincer și spune că, dacă ar trebuie să-și reia viața de la zero, tot pasul acesta l-ar face. ”Am ales libertatea, am ales să fiu cu turma în pajiști, fără program, în contact cu natura”, a spus tânărul, conform .

ADVERTISEMENT

Încă de mic, Marco și-a pus în gând ca atunci când va fi major să se ocupe de creșterea oilor. În anii de școală, la întrebarea ”ce vrei să fii când vei fi mare?”, colegii lui Marco spuneau că visează să devină ingineri, manageri sau fotbaliști. El era diferit: ”Vreau să fiu păstor”.

A făcut pasul către meseria de cioban chiar în ultimul an de liceu. Fără să stea pe gânduri, Marco a renunțat la tot. Nici măcar nu a absolvit și a acceptat jobul oferit de din zona sa.

ADVERTISEMENT

”Acolo am stat câteva luni, am învățat meseria, am câștigat în jur de 1.100 de euro pe lună. Apoi mama a văzut pe internet această școală pentru ciobani. Am aplicat, dar fără să cred prea mult. În schimb, am fost sunat”, a povestit băiatul.

Tânărul din Italia visează să devină și el un proprietar de oi

În prezent, pentru munca prestată, tânărul de 20 de ani primește circa 1.200 – 1.300 de euro pe lună. Nu se plânge și afirmă că banii îi ajung. ”Trebuie doar să am bani pentru benzină și cheltuieli mici, nu muncesc atât pentru profit, cât pentru pasiune. Îmi place să fiu cu animalele, îmi place să merg în pădure. Dacă m-aș naște din nou, aș face aceleași alegeri”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Pe viitor, Marco speră să aibă propria sa afacere cu ovine. ”Am cumpărat și o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Sunt puțini pentru a face o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin un număr dublu, dar sper să ajung acolo în următorii câțiva ani, vreau să devin și eu un mic proprietar”, a adăugat Marco.