Câți mici a comandat un singur român la o terasă de 1 Mai. Numărul l-a uimit până și pe grătargiu

De 1 mai, românii au o tradiție bine împământenită: să mănânce mici. Nu toți pot și au unde să încingă grătarul, astfel că se mulțumesc să comande de la diferite restaurante. Totuși, un bărbat a luat pe toată lumea prin surprindere cu dorința sa.

Câți mici a putut să comande un român de la o terasă, de 1 mai

și bineînțeles că nu puteau lipsi celebrii mici. Iar cei care nu s-au putut bucura de relaxare la iarbă verde, au fost nevoiți să se mulțumească cu cei din restaurante.

ADVERTISEMENT

La terasele populare din București s-a stat la coadă chiar și două ore pentru o porție de mici, iar oamenii .

Primii clienți s-au așezat la rând încă de la primele ore ale dimineții, astfel că, până la prânz, unele restaurante au rămas fără carne, în ciuda faptului că și-au făcut provizii considerabile.

ADVERTISEMENT

Nici nu este de mirare, ținând cont că de 1 mai au fost sute de comenzi de mici pe oră. „Vreo 100, 150 de comenzi pe oră. Am făcut de dimineaţă tactica ca la fotbal, toată lumea e pe poziţii, toată lumea ştie ce trebuie să facă”, a dezvăluit Daniel Ciotoianu, managerul unei terase din Drumul Taberei.

Comandă uriașă de mici

În timp ce majoritatea persoanelor s-au rezumat la una sau două porții de mici, au existat altele care au avut comenzi uriașe. Acest lucru, spun reprezentanții restaurantelor, a făcut ca timpul de așteptare să crească.

ADVERTISEMENT

„Dacă sunt două comenzi de 100 de mici la două persoane, ceilalti 50 din spate mai pierd juma de oră”, a explicat pentru Adrian Rebenciuc, patronul unei terase.

Tot el a spus și care a fost cea mai mare comandă de mici pe care a avut-o de 1 mai. Nici măcar gargaragiului nu i-a venit să creadă cât trebuie să muncească pentru o singură persoană: „350, un grătar întreg”.

ADVERTISEMENT

„Am avut o comandă de 250 de mici si 30 de kg de carnati la o companie. Avem comenzi in asteptare. Lucrăm non stop, adică nu ne oprim sub nicio formă”, a adăugat și Marian Ciotoianu.