Caz șocant în Republica Moldova, după ce două adolescente s-au sinucis împreună. Cele două tinere s-au aruncat de la etajul 13 al unui bloc.

ADVERTISEMENT

În plus, acestea au lăsat și bilete de adio și, deocamdată, nu a fost aflat motivul pentru care adolescentele au recurs la acest gest, potrivit .

Caz șocant în Republica Moldova. Două adolescente s-au sinucis, după ce s-au aruncat împreună de la etajul 13

, după ce două adolescente s-au sinucis împreună. Cele două fete s-au aruncat de la etajul 13 al celui mai înalt bloc din orașul Bălți.

ADVERTISEMENT

Tragedia a avut loc marți, iar cele două tinere au lăsat și bilete de adio înainte să recurgă la acest gest. Autoritățile nu au dezvăluit, deocamdată, ce scria în biletele respective.

Cele două fete, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, au lăsat biletele de adio la fața locului. Totul s-a întâmplat marți, în jurul orei prânzului. Adolescentele nu locuiau la blocul respectiv.

ADVERTISEMENT

Oamenii legii încă fac investigații pentru a descoperi cauzele care au dus la .

O vloggeriță din Republica Moldova s-a sinucis în luna iunie

Nica, o cunoscută vloggeriță din Republica Moldova, a decis să-și pună capăt zilelor în luna iunie a acestui an.

ADVERTISEMENT

Tânăra de 24 de ani s-a aruncat de la etajul 14, iar moartea ei a șocat pe toată lumea, mai ales că era o persoană veselă și plină de viață.

Deși era foarte activă în mediul online și avea mii de urmăritori, Nica se simțea extrem de singură și suferea foarte mult. Aceasta spunea că mereu s-a avut doar pe sine și ar fi vrut să-i aibă alături și pe părinții ei.

ADVERTISEMENT

De asemenea, aceasta se întreba cum de poate duce atâtea greutăți de una singură și cât mai poate suporta.

„Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine…

ADVERTISEMENT

Poate că dacă mama sau tata era să-mi fie alături, poate nu era să fiu așa, era să am o altă viață”, le spunea Nica urmăritorilor ei.

Prin urmare, se pare că Nica se gândea de mai mult timp să-și pună capăt zilelor. Cu două ore înainte de sinucidere, tânăra a publicat o fotografie pe pagina ei de Instagram, iar la descriere a scris „Sfârșitul”.