De ce s-a sinucis Nica, vloggerița din Chișinău. Mesajele transmise fanilor înainte de tragedie

Nica, o vloggeriță în vârstă de 24 de ani din Chișinău, și-a pus capăt zilelor miercuri seara, aruncându-se de la etajul 14.

ADVERTISEMENT

La nici două zile de la tragedie, încep să apară dezvăluiri în legătură cu motivele care au împins-o pe tânără la gestul extrem.

De ce s-a sinucis Nica, vloggerița din Chișinău

, extrem de cunoscută în Republica Moldova, era o fată plină de viață și avea planuri mărețe de viitor.

În mod șocant pentru toți cei din jurul ei, aceasta s-a aruncat în gol, miercuri 9 iunie 2021. Polițiștii au anunțat că tânăra s-a aruncat de la etajul 14 al apartamentului în care locuia împreună cu prietenul său.

ADVERTISEMENT

Decesul ei a venit doar la câteva minute după ce a postat un mesaj de adio pe site-urile de socializare, unde avea peste 98.000 de urmăritori.

În ciuda faptului că a lăsat un bilet de adio în care și-a cerut iertare pentru gestul său, se pare că altul ar fi fost motivul pentru care Nica s-a omorât.

Mesajele transmise de Nica fanilor înainte de tragedie

Printre motivele care au împins-o pe Nica la gestul extrem s-ar număra și singurătatea, scrie . În ultima perioadă, aceasta li se tot plângea fanilor pentru stările triste cu care se confruntă.

ADVERTISEMENT

Deși înconjurată de mii de urmăritori virtuali, Nica se simțea singură, a nimănui și se întreba cât se mai suportă, dar mai ales, se mira cât este de puternică să-și ducă de una singură tristețea.

Vloggerița se plângea de fiecare dată că dintotdeauna s-a avut doar pe sine și spunea că ar fi ajutat-o mult să îi aibă alături pe mama și tatăl său.

”Uneori, mă întreb cât o să mai suport. Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât rahat suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine.

Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine… Poate că dacă mama sau tata era să-mi fie alături, poate nu era să fiu așa, era să am o altă viață”, le spunea Nica fanilor săi din mediul virtual.

ADVERTISEMENT

Se pare că Nica se gândea de ceva vreme la . Cu două ore înainte de sinucidere a publicat o fotografie sugestivă pe contul său de Instagram. La descriere a pus ”Sfârșitul”.