Ce a pățit Gabriela Prisăcariu la câteva zile după nunta cu Dani Oțil: ”Ceva rău”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au avut parte de o nuntă ca în povești. Totul a decurs bine în final, însă au existat și câteva probleme. De abia acum vedeta a vorbit despre ele.

Ce a pățit Gabriela Prisăcariu la câteva zile după nunta cu Dani Oțil

. Dacă de la distanță totul a fost perfect, aflați că în spate a stat o muncă grea, cu un efort pe măsură.

ADVERTISEMENT

Chiar vedeta a povestit cele întâmplate. Încă nu îi vine să creadă că evenimentul a avut loc. E mulțumită de tot ce s-a întâmplat și spune că orice dorință pe care a avut-o, a devenit realitate.

Adevărul este însă că a fost nevoie de eforturi suplimentare. Cu doar o săptămână înainte de marele eveniment, ceva rău s-a întâmplat. Mesele au fost schimbate, iar la final alegerea s-a dovedit a fi una cât se poate de bună.

ADVERTISEMENT

„Nu-mi vine să cred că a trecut nunta mea! A fost ceva de vis, absolut superb totul. Mi-au fost îndeplinire toate dorințele. Eu sunt zodia Scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect.

Nu o să credeți dar, cu o săptămână înainte, am schimbat mesele, ceva rău! Dar totul a ieșit, până la urmă, impecabil!”, le-a povestit Gabriela Prisăcariu urmăritorilor săi.

ADVERTISEMENT

Vedeta are picioarele ”praf”

Și nu doar asta i-a dat mari bătăi de cap vedetei. Deși au trecut câteva zile de la nunta sa cu Dani Oțil, iată că oboseala, stresul, dar și agitația, se resimt. Gabriela Prisăcariu spune că are răni la picioare, dar totuși s-a distrat.

Pe de altă parte, vedeta nu a avut timp deloc să guste vreun preparat. Deși oaspeții au fost încântați, aceasta spune că a fost extrem de agitată, astfel că nu a reușit să mai guste ceva.

„Locația a fost de vis, am înțeles că mâncarea a fost foarte bună, nu am apucat să mănânc, din păcate, bine că am făcut degustare. Muzica, oamenii, invitații….tot a fost perfect! Am picioarele praf, cu răni, dar a fost grozav!“, a mai spus mireasa soția lui Dani Oțil, într-un InstaStory.

ADVERTISEMENT

Menționăm că dincolo de spațiul ales cu grijă pentru marele eveniment,