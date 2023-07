Ce au făcut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu cu o zi înainte de nuntă. Surpriza e mare, puțini au acest curaj

Ce au făcut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu cu o zi înainte de . Surpriza e mare, puțini au acest curaj. Frumoasa blondină a filmat totul și a împărtășit cu fanii momentele petrecute înainte de ziua cea mare.

Unde au mers Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu cu o zi înainte de ceremonia religioasă. Puțină lume îndrăznește să facă așa

Unde au mers Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu cu o zi înainte de ceremonia religioasă. Ei bine, puțină lume îndrăznește să facă așa. de la Neatza cu Răzvan și Dani și modelul au plecat din București.

ADVERTISEMENT

Cei doi soți au fost invitați la o nuntă care s-a desfășurat într-o locație specială din Domnești. Vedeta de la Antena 1 și partenera de viață au fost prezenți la unirea destinelor dintre un coleg de redacție, George Mitrănescu, și iubita acestuia.

„Acel moment când cu o zi înainte de nunta ta trebuie să mergi la o nuntă. Să înceapă petrecerea! Să nu bei mult, te rog (n.r. arătând spre soțul ei)”, a spus blondina într-o filmare de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Moderatorul de la Neatza nu a avut nicio replică în fața soției sale, însă mai târziu a glumit pe seama darului de nuntă. Dani Oțil a pregătit un plic cu bani pe care, însă, nu-l va da mirelui pentru că duminică, 30 iulie, îi va primi înapoi.

„Mergem la o nuntă. Am luat plicul, plicul e pentru Georgică, el e invitat mâine la mine la nuntă. Dar i-am scris: «Nu îl deschideți. Mi-l dați mâine». Teoretic eu îi dau azi 12.000 de euro, el îmi dă mâine 12.000 de euro. Fii bărbat”, a transmis soțul Gabrielei Prisăcariu.

ADVERTISEMENT

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, emoții mari în ziua nunții

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au emoții mari pentru ziua nunții care se va desfășura duminică, 30 iulie 2023. Fiul lor, Luca Tiago, va fi cavaler de onoare, vestea fiind făcută publică chiar de frumoasa blondină care a oferit mai multe detalii.

Modelul s-a pregătit din timp pentru marele eveniment și a pus la punct toate detaliile. La ceremonia religioasă va purta o rochie de mireasă inedită, dar care va fi accesorizată cu numeroase bijuterii cu diamante.

„De când am născut am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

ADVERTISEMENT

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită!

Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu într-o emisiune de la . Dani Oțil nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.