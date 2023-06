Ce a pățit o româncă după ce s-a filmat cântând într-o zonă montană populară. Mulți turiști nu știu că e o mare greșeală: “Am crezut că fac un bine”

Ce a pățit o româncă după ce a s-a filmat într-o zonă montană populară. Este complet interzis, prin lege!

Ce a pățit o româncă. Aceasta s-a filmat cântând într-o zonă montană

În aceeași situație sunt mulți alți turiști care vizitează . Este complet interzis ca aceștia să meargă în Poiana Narciselor.

Aria este una protejată de lege și trebuie un aviz special înainte ca orice persoană să facă filmări acolo! Acest lucru nu l-a știut nici cântăreața Anuţa Motofelea. „Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru”, s-a apărat ea.

Aceasta a mers pe munte să filmeze un videoclip și s-a ales cu o amendă usturătoare. După ce a publicat clipul video pe rețelele de socializare, s-au sesizat imediat și reprezentanții Parcului Național Munții Rodnei.

„Această filmare s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare privind ariile naturale protejate, fără a se solicita și a avea avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei”, au transmis oficialii de la parcul național.

Ce spune românca în apărarea ei

La rândul ei, românca se apără și spune că habar nu avea că are nevoie de o autorizație pentru a filma în Parcul Național Munții Rodnei.

Aceasta a declarat că nu a rupt nicio narcisă de pe câmp pentru că este o . Dar nu știa și că ar fi avut nevoie de un aviz de la administrația parcului pentru a putea filma un videoclip acolo.

„Imaginile sunt în Parcul Național, dar nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță.

Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru.

În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o grămadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, declarase Anuţa Motofelea, pentru .