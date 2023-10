Ce a pățit Sorin Bontea în timpul unei probe de la Chefi la Cuțite. Nu s-a mai abținut și a cedat

Tensiuni în ediția de marți seară de la Chefi la Cuțite. Concurenții au dat mari bătăi de cap juraților prin preparatele lor și prin modul cum se străduiau să le facă. La un moment dat, Sorin Bontea nu și-a mai putut stăpâni nervii și a răbufnit.

Ce i s-a întâmplat lui Sorin Bontea în ediția de marți a emisiunii Chefi la Cuțite

S-a creat haos în cele trei echipe, ale celor trei jurați, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, în momentul în care prezentatoarea Irina Fodor a dat startul noii probe, din ediția din 3 octombrie. Participanții au fost luați prin surprindere și cu greu s-au mobilizat,

”Nu înțeleg ce faceți! E un balamuc! Nu vă înțeleg. Doamne ferește!”, a declarat nervos Sorin Bontea, văzând cât de dezorientați erau membri din echipa lui. Nu a fost singurul căci

”Hai că ți-e milă de el să nu-l omori!?”, i-a spus Cătălin Scărlătescu Ralucăi Hulubei. Ulterior, aceasta a mărturisit că nu a mai gătit niciodată papanași. ”N-am făcut în viața mea papanași, dar l-am văzut cum începea să se enerveze. Nu înțelegeam nici eu, nici Cosmin cât de mici trebuie să fie guguloiul pentru desert”, a precizat concurenta.

Totodată, nici Alex Mihoc, parte din aceeași echipă a lui Cătălin Scărlătescu nu a scăpat de observații. Maestrul bucătar i-a reproșat că nu este suficient faptul că vrea să facă un simplu jeleu din coca-cola. ”De acum încolo faci ciorbă și cartofi prăjiți cu brânză și ouă. La revedere!”, a fost replica juratului.

Cine a fost eliminat în ediția din 3 octombrie de la Chefi la Cuțite

În cele din urmă, apele s-au mai liniștit, iar concurenții au reușit să ajungă cu preparate în fața celor trei jurați. Aceștia au dat punctaje, iar la final, cel mai mic scor l-a obținut Fabian Soare, din echipa turcoaz, a lui Cătălin Scărlătescu.

”De ce, mă, farfuria aia?! Ce căuta brânza aia cu miere? Cum să le faci pe alea? Erai direct din altă poezie”, i-a spus Cătălin Scărlătescu tânărului, care la rândul său a rămas dezamăgit de faptul că nu a reușit să ia un punctaj mare.

”Asta e, frate! Jur că sunt șocat! Habar nu am ce am făcut atât de greșit, chiar nu am idee. Sunt extrem de dezamăgit”, au fost cuvintele celui eliminat. Ulterior, Cătălin Scărlătescu a ținut să mai adauge și alte aspecte, pentru a-și impulsiona echipa să se implice mai mult.

”Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă! Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a mai declarat Cătălin Scărlătescu.