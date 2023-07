Ce a pățit un șofer care a vrut să-și dea mașina pe un voucher de 3000 de lei prin programul Rabla Local: “Nu am ce să fac”

Programul Rabla Local, inițiat de guvernul român cu scopul de a elimina hârburile de pe străzi, a avut un început dificil. Numai 500 de primării din țară s-au înscris în programul Rabla Local, iar și în orașele care oferă bani în schimbul mașinilor vechi predate au apărut dificultăți. Aplicația Fondului de Mediu s-a blocat din cauza numărului mare de cereri înregistrate simultan, ceea ce a lăsat mulți români în așteptare.

Un început dificil pentru programul Rabla

O altă problemă întâmpinată de cetățeni este că nu toți cei care dețin mașini mai vechi de 15 ani pot primi voucherul de 3 mii de lei oferit de stat. Numeroși primari au declarat că nu au fonduri suficiente pentru a suporta 20% din prima de casare, ceea ce . Unul dintre dezamăgiți este Marian din Corbeanca, care spera să scape de mașina sa veche de două decenii, dar a constatat că localitatea sa nu este înscrisă în program.

ADVERTISEMENT

“Ne cere să consultăm lista respectivă. Am consultat lista şi am observat că localitatea mea nu este înscrisă în program. Dacă am putea să aplicăm cu toţii, o să fie bine pentru toată lumea. În momentul de față, nu am ce să fac, nu am decât să aștept. Alte opțiuni nu mă avantajează să o dau”, a afirmat Marian pentru .

Pe lângă aceste probleme, site-ul Administrației de Mediu, unde se fac înscrierile în program, s-a blocat din cauza numărului mare de utilizatori care au încercat să acceseze platforma în același timp.

ADVERTISEMENT

Deși programul Rabla Local a fost demarat în toamna anului trecut, acesta a înregistrat eșecuri, deoarece multe primării au refuzat să contribuie cu 20% din prima de casare. Condiția impusă beneficiarilor acestui program este că nu vor putea achiziționa o mașină nouă cu nivel de poluare mai mic de Euro 5 timp de trei ani.

Ecologiștii consideră că eșecul programului este “o problemă a tuturor”, având în vedere că România se confruntă cu o problemă gravă de poluare atmosferică cauzată în mare parte de mașinile poluante și căile de rulare insuficient curățate.

ADVERTISEMENT

Doar 300.000 de mașini mai vechi de 15 ani au fost casate

Până în prezent, numai 300.000 de mașini mai vechi de 15 ani au fost casate, iar pentru acest an, a fost alocat un buget pentru casarea a 100.000 de autovehicule. Primul municipiu din România care și-a epuizat bugetul Local a fost Municipiul Moinești din Bacău, care a emis 12.000 de vouchere.

“Noi avem o problemă foarte mare în România cu poluarea atmosferică. O mare parte din această poluare, mai ales în zona urbană, provine din trafic care înseamnă pe de-o parte maşini poluante, mai poluante decât ar trebui şi pe de altă parte, căi de rulare insuficient curățate”, avertizează activistul Raul Pop.

Înscrierile în Programul Rabla Local sunt deschise până pe 31 august sau până când se epuizează bugetul primăriei. Valoarea proiectului se ridică la 240 de milioane de lei.