Ce a pățit văduva lui Dan Spătaru într-un tren din România: „A venit poliția”

Ce a pățit văduva lui Dan Spătaru într-un tren din România. Sidonia a ajuns să își blestemele zilele din cauza acestei întâmplări!

Ce a pățit văduva lui Dan Spătaru într-un tren. A fost chemată și poliția

Sidonia Spătaru a avut parte de . Aceasta a mers la Constanța cu o prietenă, la nepoata ei.

ADVERTISEMENT

Plecarea din București trebuia să fie în jur de 10:30, dar lucrurile au început să meargă rău chiar de atunci. Sidonia Spătaru nu a mai găsit bilet la tren și a trebuit să aștepte trei ore în gară.

Doar că acest lucru nu a fost cel mai rău, a povestit Sidonia pentru . Trenul nu avea aer condiționat și desigur că a avut și o întârziere extrem de mare.

ADVERTISEMENT

„Am plecat la ora 9 dimineața de acasă. La 10.20 știam că avem tren, dar nu am găsit niciun bilet. Am stat în gară până la ora 13.30, când am plecat cu un tren spre Constanța.

Am stat ore în tren la ieșirea din București, fără aer condiționat, fără apă, pe căldurile acelea. Ne-am blestemat zilele!”, a mărturisit Sidonia Spătaru.

ADVERTISEMENT

De ce a ajuns și poliția la fața locului

Trenul cu care circula a ajuns după ore bune în gara din Constanța, abia la ora 18:00, deși trebuia să facă în jur de vreo două ore.

Oamenii și-au pierdut cumpătul și a fost chemată chiar și poliția la fața locului. După această întâmplare, Sidonia Spătaru a spus că s-a îmbolnăvit de nervi. Așa că a decis să nu mai meargă cu trenul prea curând, mai ales în aceste zile caniculare.

„Dar să mai stai și două ore pe tren fără aer și fără apă, după ce deja stătusem în gară mai bine de trei ore, a fost cumplit! A venit poliția, s-au certat, mai să se ia la bătaie.

ADVERTISEMENT

Am zis că nu mai îmi trebuie așa ceva. M-am îmbolnăvit de nervi, pur și simplu. Și nimeni nu dădea nicio informație. Am ajuns la ora 18:00 la Valu lui Traian. Eram ude leoarcă, cum se spune. Eram terminată”, a mai povestit aceasta.