Ce a pățit Wrs de la Te cunosc de undeva într-un bar gay din Londra: „Am avut probleme foarte mari”

Wrs, câștigătorul sezonului trecut al show-ului Te cunosc de undeva și fost reprezentant al României la Eurovision, este considerat de mulți fani drept un gay-icon. FANATIK a vrut să afle de la celebrul artist dacă se identifică sau nu cu această titulatură. Asta, mai ales după ce a pozat pentru o revistă adresată comunității LGBT din Spania.

Wrs de la Te cunosc de undeva, experiență neplăcută într-un bar gay din Londra

Viața amoroasă a cântărețului este un adevărat mister și asta pentru că își dorește să nu își expună intimitățile. De-a lungul timpului, însă, s-a speculat pe seama orientării sale sexuale, mai ales că are mare priză la publicul gay din România, și nu numai! A reușit să îl cucerească și pe cel european, în zona fanilor Eurovision.

Nu de mult timp, Wrs a militat pentru toleranță față de persoanele homosexuale. Buzoianul a acordat un interviu și a pozat pentru o . Despre această experiență, are numai amintiri frumoase.

Odată cu apariția în revista respectivă, în urma feedback-ului primit de la oameni, Wrs s-a gândit să fie mai vizibil în zona de activism pro-LGBTQ.

Cântărețul a devenit un adevărat gay-icon în Spania

„A fost superb să pozez pentru Shangay, a fost superb, mai ales că spaniolii sunt mult mai deschiși în legătură cu tot ce înseamnă comunitatea LGBTQ+, a fost foarte drăguț.

Nu pot să mă consider un gay-icon, un model de urmat pentru cei din această comunitate, doar lumea poate să spună asta. Dar mă bucur că există oameni care mă consideră un idol. Mi se pare că ducem lipsă de oameni care să fie vocali, care să spună că e ok să fii diferit.

Nu trebuie să intri în anumite tipare ca să ai succes și asta mă bucură foarte tare. Pe viitor îmi doresc să mă implic mai mult. Vreau să duc o muncă în zona asta de activism. Avem nevoie să ne folosim această platformă ca artiști pentru a educa generații. Să nu le mai fie frică, să fie ei înșiși”, a declarat Wrs de la Te cunosc de undeva, în exclusivitate pentru FANATIK.

Apoi, Wrs ne-a mai spus că vrea să păstreze misterul în ceea ce privește viața sa privată. Tot ce face pe scenă nu trebuie să aibă neapărat legătură cu ce se întâmplă în dormitor. Artistul ține foarte mult la eleganță și discreție atunci când vine vorba de astfel de picanterii.

Wrs de la Te cunosc de undeva, dezgustat de ce a văzut într-un bar londonez: „Am avut probleme foarte mari”

Mai mult de atât, cu toate că susține drepturile comunității LGBTQ, nu e de acord cu persoanele care duc libertatea într-o extremă. Legat de această temă a libertății totale a avut chiar el o experiență neplăcută. Se întâmpla când lucra într-un bar gay din Londra.

Wrs ne-a spus că unii dintre clienți au început să confunde crâșma cu un bordel. Asta l-a dezgustat și a avut probleme mari, căci nu era de acord cu ce se întâmpla acolo.

„Eu am o persona pe scenă și mi se pare că farmecul a ceea ce faci e să păstrezi acea doză de mister. Sunt o persoană căreia îi place să își păstreze doza de eleganță. Indiferent ce ai fi, gay, straight, bisexual, nu știu ce, ce faci acasă trebuie să rămână acasă.

Am lucrat, de exemplu, într-un gay bar în Londra în 2017 și mi se părea deplasat că ideea asta de libertate a fost dusă la extrem, cumva într-o zonă indecentă. Mă refer că dacă ești gay, ești cumva privilegiat, pentru că faci parte din minoritatea LGBTQ și poți să faci chestii indecente la 5 după-masa într-un bar.

Chiar am avut probleme foarte mari din cauza acestei chestii. Mi se pare că tot ce e acasă trebuie să rămână acasă. Cum ești pe scenă, personajul tău poate să aibă orice nuanță. Asta e frumusețea, până la urmă”, ne-a mărturisit Wrs de la , în exclusivitate.

Cariera l-a ajutat pe Wrs de la Te cunosc de undeva să se relaxeze pe plan personal: „Am fost mai mult singur”

Cântărețul a mai zis că notorietatea de care se bucură nu i-a adus iubiți sau iubite mai mult decât în trecut. Rezultatele sale profesionale l-au ajutat, totuși, să fie mai relaxat și pe partea amoroasă.

„Eu am lucrat 7 ani să ajung aici. Nu am putut să mă apropii de nimeni. Am fost mai mult singur. Sunt și un Capricorn veritabil și în momentul în care mi-am demonstrat că pot să mă relaxez pe plan profesional, pot să mă relaxez și pe cel personal. Nu am căutat perechea în rândul fanilor sau așa ceva”, a mai spus Wrs pentru FANATIK.