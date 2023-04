Andreea Bălan și Mihai Petre au băgat spaima în Wrs la Te cunosc de undeva! Câștigătorul Eurovision e terorizat

Andreea Bălan și Mihai Petre au băgat spaima în Wrs de la Te cunosc de undeva! Bineînțeles, asta vine din faptul că dansatorul, câștigător al sezonului trecut al show-ului de la Antena 1, vrea să nu dezamăgească, mai ales că el s-a făcut remarcat prima oară cu dansul și abia apoi cu muzica.

Andreea Bălan și Mihai Petre, jurații de care Wrs se teme la Te cunosc de undeva

Wrs ( pe numele din buletin) concurează din nou la Te cunosc de undeva, împreună cu Emilian. Fostul câștigător al Eurovision România a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce îi e frică de Mihai Petre, dar și cât de mult a contat pentru el experiența de la

La concursul muzical european, Wrs a ocupat doar locul 18, cu toate că melodia lui a făcut furori în străinătate. Cântărețul a încercat să explice acest paradox, mai ales după ce de fraudă anul trecut.

Artistul ne-a mai spus, de asemenea, că pentru imaginea sa a fost mai avantajos să fie pe un loc mai slab, dar să aibă succes, decât să fie pe un loc fruntaș, iar apoi lumea să uite repede de el, cum s-a întâmplat în multe ocazii.

Wrs, a doua oară la Te cunosc de undeva: „Sezonul trecut îmi era frică de Andreea Bălan, acum de Mihai Petre”

Cu ce vii nou la Te cunosc de undeva?

– Sunt niște transformări mult mai duse la extrem, adică e și Mihai Petre în juriu de care mi-a fost și încă îmi este teamă. Este foarte exigent. E foarte atent la detalii.

Mai ales că tu ești și dansator…

– Păi da, tocmai de asta, pentru că sunt și dansator. Sezonul trecut îmi era frică de Andreea Bălan, dar acum de Mihai Petre, pentru că trebuie să demonstrez omului că am niște ani de dans în spate și nu îi am degeaba. Eu și Emilian (n.r.: partenerul său în concurs) avem deja antrenamentele din sezonul trecut și ducem cumva totul mai departe. Vrem să fim o competiție veritabilă pentru concurenții din anul ăsta.

Wrs se simte mai apropiat de muzică decât de dans acum

După experiența de la Eurovision și cariera în dans, te simți mai aproape de muzică sau de dans?

– Acum mă simt mai apropiat de muzică, pentru că muzica înglobează și dansul. Principalul meu job acum e de compozitor, scriu cântece. Corpul meu îmi e deja instrument, ca dansator. Mă folosesc de corp și îmi imaginez cum aș dansa pe o anumită muzică, mai ales atunci când compun. Consider că dansul mă ajută în muzică, în compoziție.

Eu dansez în continuare și în concerte, iar la Te cunosc de undeva, la fel, îmi plac provocările. E foarte frumos ce se întâmplă. Există o estetică și o disciplină în domeniul artistic pe care nu le puteam învățat altundeva decât la repetiții, pe ringul de dans.

Succesul l-a îndepărtat de cei dragi: „Din păcate, petrecem din ce în ce mai puțin timp împreună”

Ce spun ai tăi de succesul de care te bucuri? Te opresc buzoienii tăi pe stradă când ajungi în orașul natal?

– Maică-mea e înnebunită! Toate colegele o cunosc de la muncă. Se laudă cu mine. E foarte mândră, rudele, tot așa, spun: da, e nepotul meu. E un sentiment foarte drăguț. Eu din păcate nu prea mai ajung la Buzău (n.r.: orașul de unde e artistul), merg mai mult de sărbători. Doar că atunci când merg petrec mai mult timp cu ei.

Din păcate, petrecem din ce în ce mai puțin timp împreună, pentru că sunt foarte ocupat. Mă mai oprește lumea, când ies rar la supermarket, dincolo de susținerea alor mei și îmi spun: te știu de la Te cunosc. E un sentiment frumos. Dar să știi că eu nu fac asta ca să fiu recunoscut pe stradă. Eu m-am apucat pentru că mi-am dat seama că nu aș putea trăi fără să fac asta. Nu o fac pentru faimă, pentru nimic altceva.

Wrs de la Te cunosc de undeva, despre Eurovision: „Mă bucur mai tare, ca imagine, ca PR”

La Eurovision (în 2022) ai ocupat locul 18, cu toate că piesa ta a bubuit în Spania, Italia, nu mai zic de România. Au existat și discuții despre fraudele de la Eurovision, știi scandalul cu TVR. De ce crezi că a fost discrepanța asta între locul ocupat și succesul piesei tale?

– Eu mă bucur mai tare, ca imagine, să zic așa, ca PR, decât să fiu pe un loc fruntaș, mai bine să fiu undeva mai jos și lumea să zică: merita mai mult.

Uite, de exemplu, piesa Ucrainei care a câștigat anul trecut nu se mai bucură de același boom…

– Până la urmă este un show de televiziune. Dacă ne referim la televiziune, nu reflectă, cum să spun, nu vreau să spun neapărat calitatea muzicii… Vorbim acolo de show, de favoritisme politice și așa mai departe. Cumva, sunt simpatiile unui popor față de alt popor. Sunt chestii care nu țin de mine și eu prefer să spun lucrurile care țin de mine. Mă bucur că au fost românii mândri, că sunt difuzat la radio și în străinătate.

„E o industrie foarte competitivă și subiectivă”

În Spania ești și acum în topuri!

– Da, și în Spania am avut multe concerte. E foarte drăguț ce se întâmplă acolo. Uite, alt exemplu ar putea fi piesa Armeniei de anul trecut, care a fost pe locul 20, dacă nu mă înșel și a ajuns în Statele Unite în Billboard. Are zeci de milioane de stream-uri pe Spotify și așa mai departe. E foarte relativă toată chestia asta, pentru că vorbim de un juriu care acordă puncte și e o chestie foarte subiectivă. Ce am învățat pe parcursul carierei mele este că o să ascult mai mult de mine și de mândria pentru munca mea, la mulțumirea că am făcut ce trebuia vreau să se oprească totul.

Deci nu prea îți pasă de părerile celorlalți

– Sincer, nu vreau să fiu influențat de părerile celorlalți sau ale unui juriu. Asta îi sfătuiesc pe puștii cu care mai vorbesc, care vor să intre în industrie. Le zic: nu mai ascultați de toate părerile! Ascultați ca sfaturi constructive, dar dacă vă zice cineva nu, nu trebuie să vă doboare! E o industrie foarte competitivă și foarte subiectivă.

Ai vrea să revii la Eurovision?

– Da, desigur! Nu m-am gândit încă dacă aș veni cu ceva diferit. Momentan, lucrez la un album pe care o să-l lansez luna viitoare. Mă focusez foarte mult să îmi dezvolt baza de fani, mă concentrez pe carieră.