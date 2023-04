Amna și Misha de la Te Cunosc de Undeva, dezvăluiri de mămici singure: ”Sunt sătui de meseriile noastre”

Amna și Misha fac una dintre cele mai bune echipe pentru cel de-al 19-lea sezon Te Cunosc de Undeva. Cele două au vorbit pentru FANATIK despre sacrificiile pe care trebuie să le facă pentru a putea împăca atât cariera de artiste, cât și cea de mamă.

Amna și Misha vorbesc despre cine le susține pe timpul emisiunii Te Cunosc De Undeva

Atât Amna, cât și Misha vorbesc despre impedimentele pe care le-au înfruntat după pandemie și cum le-a afectat atât financiar cât și creativ. Iar cum sunt mame singure, au dezvălkuit și ce fac cu copiii când sunt plecate la muncă.

David, fiul ei de 7 ani, petrece timpul cu bunicii atunci când mama sa este pe platourile de filmare. În schimb, când vine vorba de fetița lor, Maya (10 ani).

Când filmează pentru , Maya stă acasă la tatăl ei, Connect-R. Uneori însă, fetița lor a stat toată ziua alături de mama sa pe platourile de filmare, până când programul lui Connect-R “s-a eliberat”.

“Și Relu are programul destul de încărcat (…) El a avut altele de rezolvat și nu a putut să stea cu Maya”, ne spune, în exclusivitate, Misha. Ba chiar atunci când Connect-R trebuia să o însoțească la un eveniment, pentru a o susține pe fosta soție, a fost nevoie să rămână acasă cu Maya.

Cei doi își sacrifică din timpul lor pentru a îi oferi fiicei lor un program propice și pentru educație. Amna o completează pe Misha spunând că atunci când părinții sunt separați este normal ca o dată se sacrifice unul, și apoi celălalt.

Amna, cu umor, despre copii. Fiul ei nu mai vrea să o audă cântând

Când întrebate dacă copiii lor le cer să vină cu ele pe platouri, Amna a fost cea care ne-a dat un răspuns mai detaliat. Artista spune că atât Maya cât și David au “acces la ce și-ar dori mulți copii să aibă”. Doar că, probabil din această cauză, ei sunt cam plictisiți de meseriile mămicilor lor.

Acesta este încă un motiv pentru care Maya și David sunt sătui și de veșnica întrebare: ”Vrei o piesă cu mami și cu tati?”. Și răspund, vehement, nu. Culmea, prietenele fiului ei își doresc să vină pe platouri, să vadă cum e, dar David nu își mai dorește.

Ce planuri de viitor au Amna și Misha de la Te Cunosc de Undeva

Cele două artiste ne-au dezvăluit că muncesc din greu în studio. Dar, explică artistele de la Te Cunosc de Undeva, după pandemie, lumea muzicală e cam “șifonată”. Vorbim din punct de vedere creativ, dar și financiar. “Este de-a dreptul o întâmplare să iasă câte o piesă bună”, spune, pentru FANATIK, Amna.

În plus, mai spun concurentele TCDU, diferența dintre muzica din România și din alte țări sunt banii. „Când ai bani în buzunar e mai bine”, precizează Amna. Amna și Misha evită, dar râd, când să răspundă la întrebarea cât câștigă ele la un concert în 2023. “Ne dă managerul afară”, se scuză ele.

Totuși fetele admit că se simte o diferență și în buzunarele lor, în comparație cu 2019. În minus, evident. Dar pe o nota pozitivă, Amna tinde să creadă că lucrurile „încep să își revină ușor”.

Amna și Misha nu vor să audă de America Express

Misha este complet împotriva participării la Survivor. Fosta soție a lui Connect-R susține că are mult prea multe frici și fobii, ba chiar este prea slabă pentru un asemenea show. Amna în schimb a ”testat apele” la Survivor, dar nu a rezistat prea mult: doar 3 săptămâni.

Cele două lucruri peste care Amna nu a putut să treacă din cauza cărora a și plecat acasă sunt legate de adaptare. În primul rând, ne-a explicat ea, nu se mai conecta cu ce se întâmpla acasă și în al doilea rând fricile de șoareci și șerpi au fost uriașe, punându-i capăt parcursului Faimoasei în competiție.

Nici de ideea de Asia sau America Express nu sunt încântate cele două. “Nici asta nu, niciodată”, spune Misha. Fosta soție a lui Connect-R spune că nu poate sta mai departe de Maya mai ales mai mult de o lună. Și oricum sunt mule alte motive pentru care Misha nu vrea să ia parte la o asemenea competiție.

Ea recunoaște că este o persoană “super complicată”. Misha are nevoie de confortul ei, și admite că uneori poate părea ca o persoană puțin obsesiv – compulsivă. Mai mult artista mărturisește și că nu este genul care să stea nespălată zile în șir și fără să aibă grijă de ea. Misha mai admite și că i-ar fi foarte greu să se descurce, ar supraviețui într-un asemenea show, dar nu este pentru ea.

„Eu sunt super complicată, cu tabieturile mele, dacă nu mă spăl dacă nu mă cremuiesc, dacă nu am să am grijă de mine , să-mi iau pastiluțele, vitaminele, să am confortul meu adică nu sunt genul”, spune Misha, pentru FANATIK.