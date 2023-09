Ce a primit un român care și-a rezervat o cameră cu vedere la mare într-un hotel din Bulgaria. De necrezut: „Am plecat mai devreme cu o zi”

Lucian și-a luat familia și a plecat în vacanță pe litoralul din Bulgaria. A plătit câteva sute de euro pentru o cameră într-un hotel de patru stele. Trebuia să aibă vedere la mare și condiții de lux, dar ce a primit în schimb este greu de imaginat.

Ce a găsit un turist român într-un hotel de patru stele din Bulgaria

Mulți români aleg să-și petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc, dar în ultima vreme turiștii au avut parte de . iar alții au plătit bani grei pentru servicii de care, de fapt, nu au beneficiat.

Este și cazul lui Lucian, un bărbat care a rezervat o cameră la un hotel de patru stele din Bulgaria, folosindu-se de un site de specialitate. Pentru doi adulți și doi copii, în vârstă de 9 ani și 8 luni, a plătit 500 de euro. Ar fi trebuit să stea în vacanță cinci nopți, dar nu a fost cu putință.

Încă de când a ajuns la hotel, a constatat că în loc de vedere spre mare, are priveliște la un râu, care emana un miros neplăcut. I s-a spus de la recepție că îi va schimbată camera, după cum a povestit bărbatul într-o primă postare pe un grup de Facebook.

„Suntem la Gergana pentru prima dată și am primit cameră la parter, sunt țânțari, miroase urât de la râul din fața geamului. Am plătit pentru sea side view și am primit o mizerie de cameră la parter. Cei de la Travos normal că nu răspund la telefon să le semnalez situația!

Cei de la recepție au zis că ne schimbă camera mâine! Hai s-o văd și p-asta! Mâncarea pare bună dar sala de mese arată a cantină de săraci! Deocamdată nu recomand!”, a scris Lucian pe Facebook, pe 21 august 2023.

„Din cauza condițiilor greu de suportat și a răcelii, am plecat mai devreme cu o zi!”

Pe 26 august, pe același grup, Lucian a revenit cu recenzia completă a hotelului din Bulgaria, dar și cu poze. Bărbatul a povestit că cele patru stele erau, de fapt, pe hârtie. În realitate, consideră cazarea ca fiind de două stele, iar restaurantul de trei.

„Dacă vreți să nu risipiți banii pe un hotel de 2 stele crezând că are 4 stele, citiți cu răbdare cele câteva rânduri așternute mai jos! (…) Am plătit pentru sea side view și am primit o cameră la parter, mică, întunecoasă, plină de țânțari cu vedere la un râu și o pădure (Rezervație naturală).

Prima zi din cele 6 rezervate ne-am petrecut-o făcând dezinsecție manuală ucigând vreo 40 de țânțari, fără exagerare! Apoi, pentru că era mare nădușeală, am pornit AC-ul din care ieșea un miros îngrozitor (filtre îmbâcsite, probabil).

După multe mail-uri către Travos și insistențe la recepție, am fost mutați a 2-a zi la etajul 6 și, în sfârșit am primit cameră cu vedere parțială la mare! Am ucis și acolo vreo 20 de țânțari, nu știu de unde tot apăreau că doar aveam plasă la ușa balconului! Cu AC-ul am avut aceeași problemă și nu l-am putut folosi aproape deloc! Am stat cu ușa balconului deschisă!”, a povestit bărbatul despre hotelul din Bulgaria.

Lucian a dezvăluit că era foarte mult zgomot de la aparatele exterioare de aer condiționat și de la mașinile de spălat. Sub lenjeria de pat, a găsit o peliculă de cauciuc din cauza căreia, consideră el, întreaga familie a răcit, deoarece au transpirat mult pe timpul nopții.

A plecat mai devreme din Bulgaria

Baia a lăsat și ea de dorit. „Baia era mică, cu scurgere doar la duș. Apa care sărea de la duș ajungea la mocheta din cameră! (…) Restaurantul are aspect de cantină, cu mâncare multă și ieftină, condimente ciudate, care uneori strică gustul mâncării, pe alocuri mai găsești ceva care să-ți placă, totuși! Cea mai gustoasă mâncare în 4 zile a fost o tocăniță de pui, ceafă și piept de pui la grill și creveți cu lămâie!”, a mai spus bărbatul despre condițiile de care a beneficiat în Bulgaria.

Astfel că, Lucian și-a luat familia și a plecat mai devreme de la hotelul de patru stele. „Din cauza condițiilor greu de suportat și a răcelii, am plecat mai devreme cu o zi! Pentru a 5-a noapte Hotelul ne-a rambursat suma de 80€!

Nu mă mai iau după părerile oamenilor pentru că, de exemplu, cineva scria că avea pizza, înghețată și sucuri 10-23 și i s-a părut wow! Sper să vă ajute această recenzie să alegeți cu mai multă atenție locul de relaxare, după un an de muncă!”, a adăugat turistul.