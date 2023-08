Dramă pentru o familie de români plecați în vacanță în Bulgaria. Și-au spus povestea pentru a-i salva pe alții: „Nu-mi venea să cred”

O familie de români care și-a petrecut concediul în Bulgaria trăiește o adevărată dramă. Mașina le-a fost furată în plină zi, dintr-o parcare, iar ei au rămas pe străzi fără bani, baterie la telefon sau măcar o idee de cum să rezolve problema.

Drama unor români care și-au petrecut vacanța în Bulgaria

Oamenii au petrecut un sejur de mai multe zile, la finalul căruia s-au oprit să viziteze castelul din Cap Kaliakra, dar la întoarcere și-au dat seama că au rămas fără mașină și bunurile de valoare.

„Luni, în jurul orei 13:00 am părăsit locația unde am stat și în drumul nostru înspre vamă am zis să vizităm și Cap Kaliakra. Am ajuns la intrarea ruinelor castelului pe care voiam să-l vizităm de unde ne-am luat tichetul de intrare.

Un loc de parcare gol cu priveliște la mare fix la marginea parcării parcă ne-a chemat. Coborâți din mașină, am făcut câteva poze. Și am încuiat mașina. În drumul nostru printre ruine, chiar am remarcat că în spatele mașinii noastre tocmai ce venise o dubă mare, albă închiriată cu număr de Bulgaria și în fața noastră altă mașină mică, albă închiriată tot cu număr de Bulgaria.

Mă întrebasem, oare, cine vine să viziteze zona aia cu o mașina închiriată. Dar nu am dat prea multă atenție acestui gând. Și ne-am continuat drumul. Foarte încântați de zonă și de priveliște, fără griji și știind că urmează să ajungem acasă în câteva ore, ne-am bucurat din plin de plimbare. Și nici n-am simțit când au trecut 2 ore și jumătate pe lângă noi”, a povestit fiica familiei păgubite în Bulgaria pentru

S-au întors în parcare, dar mașina nu mai era

Odată întorși în parcare și gata de drum, turiștii români au constat cu stupoare ca în locul automobilului lor era altul, cu o culoare și o marcă diferită. După ce au căutat-o peste tot, și-au dat seama că

Cu greu, în limba engleză, i-au explicat portarului ce se petrece, iar acesta a sunat la Poliție. „Foarte calmi, ne-au spus că au observat mașina noastră pe camere între Varna și Dobrich, două orașe din Bulgaria”, a explicat tânăra.

Ajunși în locul în care și-au văzut ultima dată mașina, au fost informați că trebuie să aștepte venirea unui detectiv, care face o oprire pentru a lua și un translator. „După aproximativ o oră și jumătate de așteptat și întrebări dintre cele mai detaliate legate de seria motorului și subsubcategoria mașinii, ni s-a spus să mergem la secție. Pentru că detectivul nu mai vine și ne vom întâlni cu el acolo.

Ajunși la secție, alte aceleași întrebări ne-au fost adresate cu aceleași răspunsuri date, scrise de către un ofițer care avea norma de o tasta la 10 secunde. După ce s-a completat procesul verbal, ni s-a spus degajat faptul că suntem liberi să plecăm”, a povestit românca păgubită în Bulgaria.

Cum au reușit să se întoarcă din Bulgaria

Astfel, românii s-au văzut pe străzi, într-o țară străină, fără ca măcar să aibă baterie la telefon. Cu ultimii bani, rămași într-o borsetă, și-au luat bluze cu mânecă lungă. Iar la o terasă au găsit pe cineva care să le împrumute două încărcătoare.

Așa au reușit să vorbească cu cineva de acasă, care a plecat imediat spre Bulgaria pentru a-i ajuta.„ „A doua zi tata a fost sunat și i s-au cerat detalii legate de cazarea unde am stat. Iar alte informații legate de mașină nu i s-au oferit. Când vedeam la televizor sau la știri că au fost furate mașini peste noapte, parcă nu-mi venea să cred. Dar presupun că mai puțin de două ore și jumătate sunt de ajuns”, este concluzia trasă de turiștii români.