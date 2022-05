Ce a răspuns Kira Hagi când a fost întrebată dacă pregătește un documentar despre viața tatălui ei: „Am deciziile mele”

Kira Hagi a vorbit despre cum se împacă familia ei cu cariera pe care a ales-o, cea de actriță și producătoare de film, spunând că nu exclude ca, la un moment dat, să facă un documentar despre viața tatălui ei, celebrul fotbalist Gheorghe Hagi.

Kira Hagi ar putea realiza un documentar despre tatăl ei

Kira a avut de curând un eveniment important, o gală în care a premiat cei mai buni tineri scenariști de la noi. a fost prezentă la Premiile IPIFF, iar apariția ei a fost, de departe, printre cele mai apreciate.

Într-un scurt interviu acordat pentru Prima TV, Kira a dezvăluit că nu s-a gândit încă serios la un documentar despre viața tatălui ei, întrebată dacă ar tenta-o un astfel de proiect. A ținut să precizeze că toate deciziile pe care le ia pe plan profesional și personal îi aparțin în exclusivitate. Părinții ei acceptând aproape fiecare hotărâre pe care o ia.

„Părinții mei se împacă foarte bine cu meseria mea. Sunt foarte bucuroși pentru mine. Mi-am găsit calea și drumul și le mulțumesc că mă susțin pe această cale”, a declarat Kira Hagi la

„Am învățat multe lucruri despre industria filmului”

„Eu am deciziile mele. Le iau eu. Deciziile sunt la purtător. Nu mă împiedică nimic să fac un documentar despre tatăl meu. Voi vedea pe viitor”, a completat Kira.

Kira s-a îndrăgostit de actorie după ce a văzut un spectacol în care a jucat maestrul Radu Beligan, iar pentru meseria aceasta a studiat la Londra și a participat la workshop-uri importante la Hollywood.

Actrița în vârstă de 26 de ani a spus că a învățat foarte multe lucruri în străinătate despre industria filmului. Deși putea să urmeze o carieră afară, a decis să vină în România.

„A fost o perioadă în care am învățat multe lucruri despre industria noastră, a filmului. Am învățat mai ales despre industria de acolo. M-am întors acasă pentru că am vrut să creez proiecte și aici”, a completat Kira.

Kira Hagi este cunoscută de amatorii de film datorită rolului pe care l-a jucat în pelicula „Între chin și amin”, disponibil și pe Netflix.