Ce au pățit mai mulți pasageri care aveau bilete cumpărate la Wizzair pe ruta București – Milano. Nu le-a venit să creadă: “Am și plâns”

Ce au pățit mai mulți pasageri Wizzair care aveau bilete de avion pentru Milano, din București. Unul dintre ei a mărturisit că i-a venit să plângă!

Șapte pasageri care au cumpărat bilete de la Wizzair pe ruta București – Milano au rămas pe dinafară. Oamenii nu au mai putut să urce în avion și să ajungă la destinație.

Pasagerii Wizzair spun că au stat la coadă pentru a se îmbarca în avion, dar nu au mai fost lăsați. Poarta a fost închisă, iar una dintre călătoare a început să plângă după ce a aflat că nu poate urca.

Femeia a spus că riscă să își piardă locul de muncă din cauza faptului că a nu a fost lăsată să urce în avion. „A închis poarta și gata, nu ne-a mai îmbarcat.

Noi am rămas în aeroport. Bineînțeles, am și plâns, pentru că nu puteam, îmi pierdeam locul de muncă aici în Italia”, a declarat Elena Barbu, conform

Un alt bărbat s-a declarat revoltat după ce nu a fost lăsat să urce în avion. Acesta și-a cumpărat un loc în aeronava și spune că avea intrare cu prioritate.

Doar că atunci când a ajuns la poartă, i s-a spus despre un loc diferit față de cel cumpărat. Iar după aceea nu a mai fost lăsat să intre.

„Eu aveam loc cumpărat, aveam intrare cu prioritate. Când am mers să ne îmbarcăm, se uită la mine și zice 1C. Și eu zic: Domnule, eu am 12 C, nu am 1C. La care el zice ‘Poarta închisă, gata, am închis avionul’. Noi eram 7 oameni acolo”, a spus Tiberiu Alexe, pasager.

Compania a confirmat că a existat overbooking

Pe de altă parte, Wizzair a confirmat că în cazul acestui zbor de la București la Milano a existat o Acest lucru este complet legat pentru că sunt rare situațiile în care toți pasagerii se prezintă la poartă. Iar compania pierde bani dacă nu permite cumpărarea unor bilete în plus.

Așa a fost situația și cu acești șapte români. Ei trebuie compensați cu banii dați înapoi sau un alt zbor cu aceeași destinație. Totul complet legal. De asemenea, a spus că pasagerii rămași pe dinafară s-au prezentat după ce poarta a fost închisă.

„Wizz Air confirmă că pentru zborul W6 3131 de la București la Milano din 30 martie a existat o situație de overbooking. Independent de acest lucru, mai mulți pasageri s-au prezentat la poarta de îmbarcare după ce îmbarcarea a fost închisă.

Unul dintre pasageri, căruia i s-a oferit opțiunea de a se îmbarca, a refuzat din cauza schimbării locului, deși locul oferit era similar cu cel achiziționat inițial.

La scurt timp, pasagerul a devenit necooperant, iar agentul de handling a fost nevoit să solicite intervenția poliției”, a transmis și compania.