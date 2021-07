Ce descoperire a făcut o turistă din Vama Veche. Semnalul de alarmă pe care l-a transmis femeilor: „Fetelor, aveți grijă!”

O turistă aflată în vacanță în Constanța a povestit o întâmplare la care a fost martoră în timp ce se întorcea la cazare, în Vama Veche. Aceasta a transmis și un avertisment pentru toate femeile, căci niciuna nu este în afara pericolului.

ADVERTISEMENT

Descoperire șocantă făcută de o turistă din Vama Veche

Femeia a povestit pe rețelele de socializare lucrurile la care a fost martoră. Ea a zărit o fată lipsită de ajutor, care se afla zăcând pe trotuar, fără haine și sângerând.

Aceasta țipa după ajutor și spunea că a băut ceva oferit de niște bărbați. Atunci, femeia respectivă a chemat ajutoarele, având în vedere a fetei.

ADVERTISEMENT

Aceasta a avut grijă de ea până când au sosit autoritățile, a luat o bancă pe care a întins-o și a acoperit-o cu un prosop. Ulterior, ea a fost dusă la Mangalia cu salvarea.

Mesaj de alarmă pentru femei: „Fetelor, aveți grijă!”

„Fetelor, aveți grijă ce beți și de la cine! Astă noapte, pe când mă întorceam la cazare, o fată dezbrăcată și sângerândă urla pe trotuar ca din gură de șarpe și ‘iubi al ei’ îi tot repeta că a băut de la niște jegoși.

ADVERTISEMENT

Am chemat salvarea și a venit Poliția. Am scos o bancă din curte, am ținut-o în brațe, i-am dat cu apă pe față, i-am acoperit goliciunea cu un prosop și a plecat la Mangalia pe salvare”, se arată în postarea făcută pe rețelele de socializare.

Fata, posibilă victimă a drogului violului

Autoarea postării a transmis că fata respectivă a fost, cel mai probabil, victimă a drogului violului, pentru că avea o atitudine drăgăstoasă, după ce nu a mai țipat.

ADVERTISEMENT

„Cel mai probabil, îi dăduseră ceea ce se cheamă ‘drogul violului’, pentru că după ce nu a mai urlat, mă mângâia pe mine pe picioare și-mi zâmbea, unduindu-și trupul!”, a notat turista în postarea făcută pe pagina sa de Facebook.

este un stupefiant care face victimele să fie mult mai deschise către relații sexuale și produce o stare de euforie și amnezie, dar și halucinații.

ADVERTISEMENT

Femeile sunt, de cele mai multe ori, victimele acestui drog, bărbații folosindu-l în băuturi, cu scopul de a profita de ele.