Ce diagnostic a primit Elena Ionescu. Momente dificile pentru Faimoasa de la Survivor All Stars: ”Nu e o plăcere”

Elena Ionescu de la Survivor All Stars a primit un diagnostic neplăcut din partea medicului. Vedeta s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar deși nu-i face plăcere, la un moment dat a vorbit despre acest lucru.

Ce diagnostic a primit Elena Ionescu

Pe Elena Ionescu o știm deja de la Survivor România 2020. , în ciuda faptului că s-a confruntat cu niște probleme de sănătate.

Totul a început în urmă cu aproape 10 ani. Elena Ionescu a aflat atunci că suferă de acnee severă. Iar situația era atât de gravă încât vedeta de la Survivor All Stars nu știa ce să mai facă astfel încât pielea ei să își revină.

La început au apărut niște banale coșuri, iar ulterior situația s-a înrăutățit. Medicul dermatolog i-a spus că ar fi luat un stafilococ de la machiaj, sau chiar de pe o pernă. Iar pentru că aceasta se machia destul de des, problema părea dificil de rezolvat.

În final însă, a urmat toate tratamentele necesare. Elena Ionescu a rămas într-adevăr cu niște semne, însă măcar a reușit să scape de aspectul feței care îi dădea mari bătăi de cap.

Ce i-a spus medicul Faimoasei de la Survivor All Stars

„M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă. Am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice.

Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine. Am un program extrem de încărcat, stau mereu cu machiaj pe faţă şi atunci procesul de vindecare durează.

O să fac un fel de peeling, se face sub anestezie. Acum e bine, am rămas cu nişte semne pe care le voi rezolva cât de repede.”, dezvăluia Elena Ionescu, în urmă cu ceva timp, în legătură cu problemele sale.

Deși a trecut ceva vreme, vedeta spune că s-a confruntat cu anumite frustrări. I-a fost frică să se arate în fața oamenilor o bună perioadă. Acum însă, Faimoasa de la Survivor All Stars a depășit momentul și a prins încrede în ea.