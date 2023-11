Merge Elena Ionescu la Survivor 2024? Decizie legată de copil

Elena Ionescu este o femeie împlinită pe toate planurile. În exclusivitate pentru FANATIK, spune că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. În plus, ne-a dezvăluit și câteva trucuri, foarte utile pentru mămici.

Elena Ionescu se pregătește pentru Survivor 2024: “Știu ce înseamnă să fii departe de familie”

Vedeta petrece mult timp împreună cu familia în această perioadă. Asta pentru că la sfârșitul anului va pleca din țară, pentru Survivor 2024. Artista spune că este foarte greu să fie departe de familie, dar mai ales de fiul său.

“Pe final de an vreau să plec din țară. Iar în acest timp aș vrea să profit de prezența copilului meu. Știu ce înseamnă să fii departe de copil. Îmi doresc să nu am acest regret, pentru că știu ce înseamnă dorul de casă. Ieșim mult în locuri de joacă, ieșim cu prietenii. Am mers în câteva vacanțe la munte.

Petrecem multe momente în familie. Am chemat familia la mine. Pentru noi sărbătorile au început din luna Noiembrie. Eu am mult de muncă în ultima perioadă, am niște proiecte noi la care lucrez. Lansez o piesă în curând. Voi avea și concerte”, a declarat Elena Ionescu pentru FANATIK.

Artista recunoaște: “I-am impus respect fiului meu”

Elena Ionescu a avut grijă să îi ofere o educație aleasă fiului său. Cântăreața ne-a povestit că este un avantaj faptul că s-a despărțit de tatăl copilului atunci când fiul lor era mic. În plus, copilului nu îi lipsește figura paternă, deoarece petrece mult timp și cu tatăl său.

“E o perioadă frumoasă pentru mine. Sunt un om împlinit din toate punctele de vedere. A fost un an foarte bun pentru mine. Am fost plecată și în vacanțe, am avut timp pentru mine. Fiului meu nu îi lipsește o figură paternă deoarece e la tatăl lui foarte des.

când el era foarte mic și atunci nu are implementată această lipsă. Iar asta e un avantaj, pentru că nu are această imagine. E trist să spun asta, dar e adevărul și e ok așa. Eu sunt și mamă și tată, dar copilul are și tată. Atunci când cel mic se mai răsfață, încerc să-i impun respect.

Îmi place să cred că mi-am crescut copilul cu respect față de mine. Văd mulți copii în jur foarte alintați. Eu cred că fiul meu a fost crescut cu niște principii, cu înțelepciune. E un copil liniștit și foarte matur pentru vârsta lui. Are 5 ani acum și mă înțeleg cu el ca și cu un adult”, a mai spus artista.

Elena Ionescu, strategie ingenioasă: “Copilul meu nu vorbește urât”

Vedete a împărtășit cu noi și un mic truc pe care l-a pus în aplicare cu succes. Astfel încât fiul ei nu vorbește niciodată necuviincios. Mai mult decât atât, Elena Ionescu este foarte strictă și în legătură cu tehnologia. De aceea încearcă să-și țină fiul cât mai departe de tot ce înseamnă tehnologie.

“Eu i-am spus un lucru pe care se pare că l-a luat în calcul. I-am spus că atunci când copiii vorbesc urât, vor crește urâți. Și cu cât vorbești mai urât, te transformi într-un om urât. El tot timpul se uită în oglindă și își amintește de fraza asta. A fost o improvizație care mi-a ieșit bine.

De atunci, și când mă aude pe mine vorbind urât îmi atrage atenția. Îmi mai scapă și mie, mă mai enervez uneori. Dar . Eu sunt puțin fanatică (râde), cu curățenia, am o problemă. Trebuie să fie totul în ordine, sunt puțin tipicară. Asta e singura problemă pe care o am. Dar de mic am învățat și copilul să își strângă jucăriile, mă ajută și pe mine la curățenie.

I-am dat de mic sarcini, iar lui îi place treaba asta. Dar am eu problema cu curățenia, mai ales că avem și câine în casă. Cățelușa este cel mai bun prieten al lui, care l-a ținut și departe de tehnologie. Acum are niște ore, calculate, când are acces la tehnologie. Iar asta atunci când chiar am ceva de rezolvat. Dacă stă și așteaptă după mine, atunci primește telefonul”, a mai declarat Elena Ionescu pentru FANATIK.