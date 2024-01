Cine este Elena Ionescu, concurentă la Survivor România All Stars. A divorțat și are un băiat, Răzvan, alături de fostul partener de viață, Dragoș Stanciu. Bărbatul a dezvăluit care au fost motivele pentru care au luat-o pe drumuri diferite.

Cine este Elena Ionescu, în competiția Survivor România All Stars. S-a despărțit de soțul cu care are un copil la numai un an de la venirea pe lume a băiatului și la aproximativ 2 ani de la cununia religioasă.

La scurtă vreme de la separare fostul soț al vedetei și-a găsit fericirea în brațele fostei iubite. A declarat că divorțul s-a pronunțat pentru că nu au reușit să vadă lucrurile în aceeași direcție și că nu a fost pe aceeași lungime de undă cu artista.

„Așa cum prea bine se știe, motivele care duc la eșecul definitiv al unei relații matrimoniale sunt privite în mod subiectiv de ambele părți, deci adevărul se află pe undeva la mijloc și este normal să fie așa.

De aici și greutatea de a găsi acul în carul cu fan! La noi, situația, din punctul meu de vedere, s-ar limita la o neconcordanță a caracterelor noastre, cât si o diferență totală de a vedea o conviețuire în comun.

Dacă vreți, mai direct, nu ne aflam pe aceeași lungime de undă în ce privește modul nostru de a găsi secretul unei căsnicii de lungă durata”, a dezvăluit fostul soț al Elenei Ionescu, scrie .

După semnarea actelor de cântăreața a dorit să se reinventeze și să treacă peste asta plecând în Republica Dominicană. A înlocuit-o pe Ioana Filimon la Survivor România 2020, care avea probleme de sănătate.

A demonstrat că este o fire puternică și a plecat acasă cu premiul cel mare și cu trofeul reality show-ului, care la momentul respectiv era difuzat la Kanal D. Elena Ionescu a plecat din nou din țară cu aceleași gânduri de învingătoare.

Elena Ionescu, pe scena muzicală de la 6 ani

Elena Ionescu este o artistă care a urcat pentru prima oară pe scena muzicală pe când avea numai 6 ani. S-a născut pe 17 mai 1988, în orașul Caracal din județul Olt și a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale.

A câștigat multe premii. A absolvit Colegiul Național Ioniță Asan din localitatea natală și apoi a urmat cursurile școlii populare de artă locale, secțiile de canto și teatru. Studiile au fost continuate mai târziu la București.

Vedeta este licențiată în Jurnalism. De asemenea, concurenta de la Survivor România All Stars are înclinații și în teatru. În anul 2006 devenea vocea formației Mandinga. A cântat 10 ani cu această trupă celebră.

Mai mult decât atât, îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2012 în Baku, Azerbaidjan, cu piesa Zaleilah. În clasamentul final trupa Mandinga a ocupat locul 12.

Mai târziu, a dorit să înceapă o carieră solo și nu s-a oprit până nu a devenit o artistă apreciată în industria muzicală. Elena Ionescu a participat la multe emisiuni, una dintre acestea fiind Mămici de pitici, cu lipici de la Antena Stars.

În acest reality show vedeta era filmată 24 din 24 de ore. Se întâmpla în 2020, după ce a câștigat trofeul de la Survivor România. De asemenea, a mai făcut parte dintre participanții de la Splash! Vedete la apă în 2021.

Elena Ionescu, despre participarea la Survivor România All Stars

Elena Ionescu a acceptat provocarea de la Survivor România All Stars pentru a demonstra, încă o dată, că este o femeie puternică și determinată. Frumoasa artistă își dorește să îi surprindă pe telespectatorii de la Pro TV.

Cântăreața vrea să le amintească tuturor că are o forță care vine din interior. Câștigătoarea emisiunii din 2020 urmează să arate că nu este numai o artistă cunoscută și o mamă devotată, ci și o luptătoare până în pânzele albe.

Regulamentul s-a schimbat destul de mult și lupta este mult mai grea, dar asta nu o împiedică pe Elena Ionescu să lupte până la capăt. Fosta Faimoasă de la Survivor România 2020 e convinsă că va face față tuturor provocărilor.