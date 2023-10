Ce diferență de vârstă există între Robi din Las Fierbinți și iubita lui. Leonid Doni nu e căsătorit, dar are doi copii gemeni

O Românie întreagă îl cunoaște pe ”Robi” din Las Fierbinți, polițistul care stârnește amuzamentul în fiecare episod din serial, prin gesturile și replicile sale. Puțină lume îl cunoaște, însă, și pe Robi cel real, din spatele camerelor. Actorul Leonid Doni are o viață total diferită față de rolul din pelicula de pe Protv.

Detalii neștiute din viața lui Robi din Las Fierbinți. Leonid Doni, necăsătorit și tatăl a doi gemeni

Leonid Doni este un actor, care și este foarte discret cu viața privată. Aflați că are 45 de ani în momentul de față, este originar din Republica Moldova și nu s-a căsătorit până la această vârstă.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a ajuns în fața altarului, Leonid Doni are totuși o parteneră de viață, care i-a oferit doi copii gemeni. Familia o ține departe de viața sa publică și el la rândul său evită să se expună prea mult în fața oamenilor, când pleacă de la filmări.

și îl recunosc foarte ușor. Mulți nu ezită în a și-l striga pe numele de ”Robi” și rămâne surprins când cineva îi spune ”Leonid Doni”, așa cum este trecut, de fapt, în buletin.

ADVERTISEMENT

”Două persoane mi-au spus Leonid şi m-am blocat. Şi m-au felicitat pentru serial. În rest, sunt strigat Robi, m-am obşinuit. Sau Robi, gabore.”, a mărturisit Leonid Doni pentru într-un interviu din anul 2016.

Din 1996, Leonid Doni s-a familiarizat cu Bucureștiul. În Capitală a făcut liceul, unul chiar de muzică, însă nu a mers mai departe cu acest domeniu deoarece a constatat că nu are voce. Astfel, s-a orientat către actorie, iar înainte de ”Las Fierbinți” a jucat în serialul ”Vine Poliția” și în filmul ”Nașa”.

ADVERTISEMENT

”Am venit în Bucureşti în 1996 şi am făcut liceul de muzica. Dar nu am voce, doar am încercat. Am jucat în serialul “Vine Poliţia” şi filmul “Naşa”, a mai declarat actorul Leonid Doni pentru sursa menționată anterior.

Actorul Leonid Doni, mai mic decât iubita sa cu șapte ani

Când vine vorba de interviuri, Leonid Doni se intimidează, de aceea nu prea îl vedem în astfel de ipostaze. Cât despre partenera sa de viață, femeia este mai mare decât el cu șapte ani, însă această situație nu i-a împiedicat să devină părinți. Iubita actorului lucrează la stat și nu-i place să fie expusă.

”Sunt mai timid, nu-mi place să dau interviuri. Am o iubită, doi băieţi gemeni, de două luni jumătate. Am 37 de ani, iubita e româncă, nu e actriţă, e bugetară şi nu vrea să se expună şi să dau poze cu ea. Îmi văd de viaţa mea, nu-mi place să fac baie de mulţime prin mall-uri. Şi îmi plac pastele.”, a mai spus actorul.