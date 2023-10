Ce diferență uriașă de vârstă există între Cristi Borcea și soția sa, Valentina Pelinel. Fostul investitor de la Dinamo este mult mai mare

Ce diferență uriașă de vârstă există între Cristi Borcea și soția sa. Cel care este mult mai mare este fostul investitor de la Dinamo.

Ce diferență uriașă de vârstă există între Cristi Borcea și soția sa, Valentina Pelinel

Între Cristi Borcea și soția lui există Dacă afaceristul are 53 de ani, soția lui are 42. Calculăm astfel că diferența de vârstă dintre cei doi soți este de 11 ani!

Cristi Borcea se menține foarte bine în formă, dar la fel o face și soția lui. Cei doi sunt fanii tuturor tipurilor de tratamente corporale și faciale și desigur ai sportului.

De altfel, Cristi Borcea menționa în trecut că s-a îngrijit încă din tinerețe pentru ca cu cât înaintează în vârstă să își mențină un aspect fizic plăcut.

Cristi Borcea nu se ascunde. A recunoscut că are botox

Acesta chiar declara că primul salon pe care l-a deschis pentru prima lui soție a fost, de fapt, pentru el, pentru a putea beneficia de diversele tratamente faciale. Afaceristul a spus că este fanul aparatelor și tratamentelor de de la 30 de ani.

Cristi Borcea a mărturisit și că este fanul tratamentelor cu botox, pe care le-a început încă de la 35 de ani.

”Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r.- Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, declara Cristi Borcea.

La rândul ei, Valentina Pelinel mărturisea că este mare fană a sportului și stă în sala de forță 5 zile pe săptămână timp de o oră.

Aceasta are recunoscut că încearcă să mențină și un echilibru alimentar, dar acest lucru nu este întotdeauna ușor pentru că este foarte pofticioasă, conform .