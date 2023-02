Ce durere sufletească ascunde Adina Popovici, soția lui Mihai Sicoe: „A plecat din lumea asta”

Adina Popovici și Mihai Sicoe sunt soț și soție de câteva luni, nunta lor captând atenția presei mondene. Interpreta de muzică de petrecere a fost de curând în vacanță, în Spania, țară unde a fost cerută în căsătorie de partenerul ei de viață și, totodată, coleg de scenă.

Adina Popovici, escapadă cu soțul ei, Mihai Sicoe, în Barcelona

Cântăreața ne-a spus că are o relație extraordinară cu socrul ei, dezvăluind și una din marile sale dureri sufletești: faptul că nu a reușit să o cunoască pe mama lui Mihai, bărbatul alături de care a pus la punct cea mai mare nuntă din showbiz.

De asemenea, în exclusivitate pentru FANATIK, unde a copilărit și care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are din perioada prunciei.

2023, un nou an, noi provocări! Cum a început anul pentru voi? Am văzut că v-a făcut cu ochiul Barcelona! De ce ați ales destinația asta?

– Am început bine anul 2023, cu un City break în Barcelona. Spania a rămas una dintre țările noastre preferate . Ne-am dorit o vacanță împreună cu finii noștri, așa că n-am mai stat pe gânduri și am ales această destinație.

Cum a fost escapada asta pentru voi? Ce ați făcut în vacanță?

– Am vrut că în această vacanță să vizităm cât mai multe locuri, de aceea, într-una din zile am și făcut 14 kilometri pe jos… Chiar am rămas cu multe amintiri frumoase din acest City break. Cel mai mult ne-au plăcut catedrala Sagrada Familia, Casa Batllo și Piața Catalunya. Am filmat și un vlog, primul nostru vlog, care se găsește pe canalul nostru de YouTube.

Cântăreața, dezvăluiri despre copilăria petrecută pe plaiuri clujene

Data trecută când am vorbit ne-ați spus că v-ar plăcea să deveniți părinți. Mi-ar plăcea să ne spui puțin cum ai fost tu în copilărie. Ce amintiri ai legat de mediul în care ai crescut și cum ai fost tu când erai mică?

– Provin dintr-o familie modestă, părinți muncitori, cu frică de Dumnezeu, care m-au susținut și au crezut în mine și în talentul meu. Azi ne bucuram împreună de succesul pe care îl am. Am fost crescută la Cluj pentru că părinții mei aici locuiesc de foarte mulți ani, dar am fost copilul care abia aștepta să meargă la țară, în comuna Râșca din județul Cluj, la bunici, în vacanța mare.

Eram un copil căruia îi plăcea să meargă să lucreze la fân, să se bucure de pita cu slănină, de plăcintele pe care le făcea bunica, pe care din păcate nu o mai am. Am fost crescută într-un mediu frumos și sănătos, cred eu, și chiar mă bucur că părinții mi-au dat educația asta.

„Mi-ar fi plăcut să o cunosc și pe mama lui Mihai, dar nu s-a putut”

De un an ești căsătorită cu Mihai, iar nunta voastră, la care au fost 600 de invitați, a atras atenția tuturor. Cum te înțelegi cu socrul tău?

– Cu socrul meu mă înțeleg foarte bine. Mă așteaptă mereu cu mult drag acasă, la Câmpeni (Alba). Mi-ar fi plăcut să o cunosc și pe mama lui Mihai, dar nu s-a putut, din păcate. Ea a plecat din lumea asta acum câțiva ani.

Care sunt lucrurile care te emoționează cel mai mult pe lumea asta? Ce te faci să verși o lacrimă? Și, de asemenea, ce te face să râzi?

– În general necazurile celor din jur. Sunt un om destul de sensibil. Sunt multe lucruri care mă emoționează. Eu am plâns inclusiv la cununia religioasă, deși a fost un moment foarte frumos.

„Mănânc puțin și încerc să nu depășesc 53 de kilograme”

Dacă ar fi să îi faci o declarație de dragoste bărbatului tău, cum ar suna aceasta?

– Singura declarație pe care o să i-o spun la nesfârșit este „Mai mult de-o viață te voi iubi”. Aceste cuvinte sunt, de fapt, versurile de la melodia noastră de la dansul mirilor.

Pe plan profesional, cum stați?

– Avem câteva proiecte frumoase. Lucrăm la niște melodii noi. Muncim din greu la piese. O să vină câteva surprize în curând.

Nu în ultimul rând, vreau să ne spui ce faci de arăți așa bine. Ce mănânci, ce bei, vorba aia, ții vreo dietă, apelezi la estetician?

– Mănânc aproape orice, dar mănânc puțin și încerc să nu depășesc 53 de kilograme. Sport nu fac pentru că nu îmi place și nici nu am foarte mult timp. Nu apelez la estetician pentru că deocamdată nu e cazul.