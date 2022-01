Cerere inedită în căsătorie în lumea muzicii de petrecere! Adina Popovici a avut parte de surpriza vieții sale

Adina Popovici, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere, care face furori în special în Ardeal, a spus cel mai important „Da” din viața ei.

Mihai Sicoe a vrut să o facă pe iubita lui să nu uite niciodată romanticul moment. A pus totul la cale în vacanța pe care aceștia au avut-o în luna decembrie în Spania.

Mihai a îngenuncheat în fața alesei inimii sale pe malul mării, surprinzând-o cu un inelul cu diamante naturale. Cei doi au fost extrem de emoționați, iar blondinei nu i-a venit să creadă când a auzit întrebarea magică: „Vrei să fii soția mea?”.

Adina Popovici, cerută în căsătorie de Mihai Soce în Spania

a vorbit cu FANATIK despre acel moment pe care cu siguranță îl va ține minte toată viața. Chiar și acum, când povestește despre cererea în căsătorie, muziciana este extrem de emoționată.

„Nu mă așteptam să fiu cerută în căsătorie chiar în Spania. Noi eram într-o vacanță dar am și cântat în două seri pentru românii de acolo. Am cântat, am petrecut. Atmosfera era superbă. Nici nu mă gândeam la ce urma să mi se întâmple. Mihai a ținut secret atât de bine încât nu aveam nicio bănuială.

După încheierea primei seri de petrecere Mihai îmi spunea: “Te rog, hai să ne mai plimbam puțin prin port. Mă simt agitat, vreau să fim doar noi doi”.

Am zis ok, mergem să ne schimbăm într-o ținută mai lejeră și ieșim. Zis și făcut. Am mers ne-am schimbat și am mers fix în port lângă niște iahturi super luxoase, era splendid, un peisaj de vis. Acolo s-a întâmplat totul”, a declarat Adina Popovici pentru FANATIK.

Nu au stabilit încă data nunții

Mihai Sicoe a spus că a stat cu emoție în fiecare moment înainte să o întrebe pe iubita lui dacă vrea să îi devină nevastă. Artistul a văzut în ochii iubitei sale dorința de a-i fi soție, iar aceasta a izbucnit în lacrimi, reușind să îl emotționeze și mai tare.

Cântărețul de a declarat pentru FANATIK că își dorește ca petrecerea nunții să fie una fastuoasă, cu sute de invitați și artiști de top. Nu au stabilit încă data exactă a marelui eveniment, căci încă așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu situația epidemiologică de la noi.