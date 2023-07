Ce l-a determinat pe Hakim Abdallah să vină la Dinamo: „Am zis: ‘Wow!’”

Hakim Abdallah în actuala perioadă de mercato din vară, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Clubul din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord cu atacantul de 25 de ani, care urmează să semneze după ridicarea interdicției.

Ce l-a determinat pe Hakim Abdallah să vină la Dinamo: „Am avut și alte opțiuni”

Ultima oară la Excelsior Virton, care a retrogradat în liga a treia belgiană, Hakim Abdallah a vorbit despre decizia de a veni la Dinamo. Atacantul în vârstă de 25 de ani în fața cărora s-a prezentat.

Preponderent, fotbalistul a fost uimit de atmosfera creată de suporterii dinamoviști la meciul tur din barajul pentru promovare/menținere în SuperLiga cu FC Argeș, scor 6-1. „Am avut și alte opțiuni, inclusiv din România, dar și din Belgia, din Franța.

Am ales Dinamo fiindcă am văzut primul meci de baraj al lui Dinamo, cu FC Argeș, 6-1, am urmărit partida alături de un prieten, Felix Menn, care a fost în liga a doua din România, la Progresul Spartac.

Mi-a zis: «Trebuie să urmărești câteva meciuri din România, să vezi reacția fanilor, bla bla». A venit la mine acasă, am pus partida la TV. Am zis: «Wow!». Fanii au fost minunați. I-am spus amicului: «Ar fi minunat să ajung să joc acolo!».

Nu aveam nicio discuție cu Dinamo, iar după trei zile de la acest duel m-a sunat agentul meu și mi-a zis că cei de la Dinamo vor să aibă un zoom-call cu mine. E ciudat, de-abia văzusem meciul. Dinamo este un club mare, un loc bun să cresc, să-mi exprim calitățile. A fost mâna destinului! Jur”, a declarat Hakim Abdallah, conform .

Hakim Abdallah, nerăbdător să îmbrace tricoul lui Dinamo în fața fanilor: „Să simt acea vibrație”

Hakim Abdallah nu este străin de România înainte de venirea la Dinamo. Fotbalistul cu cetățenie malgașă și franceză a avut mai mulți prieteni români la Brest, în Franța. Fotbalistul a legat deja primele prietenii în lotul lui Dinamo cu Lamine Ghezali și Quentin Bena.

În sezonul precedent, la Excelsior Virton, Hakim Abdallah a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în 31 de partide. „Adorm în fiecare seară foarte devreme, fiindcă vreau să fiu odihnit și pregătit pentru fotbal. Am văzut și acel meci de baraj, mi-aduc aminte cum urla crainicul stadionului după golurile lui Ghezali: «Lamineeeee».

De-abia aștept să ajung și eu acolo, să simt acea vibrație, sper că va fi momentul meu. Îmi imaginez după ce voi marca un gol, să pun palmele la urechi, privind galeria și să aud ce strigă. Să prind momentul. Vreau să simt! Voi juca într-o atmosferă fantastică, sunt foarte emoționat să fiu într-un asemenea club.

„Știam că București e capitala României, și nu Budapesta. Acolo unde locuiesc, la Brest, am avut mulți amici români, jucam fotbal în copilărie. Băteam mingea pe maidan, după școală.

Un alt detaliu al destinului, ciudat, sunt mândru să port acest tricou al lui Dinamo acum. Bucureștiul e mare și prima impresie este că acolo sunt genul de oameni pe care ți i-ai dori ca vecini. Nu mi se pare un oraș chiar atât de obositor din punctul de vedere al traficului, am locuit în Paris. Și de acolo cunosc românii, am văzut atâția”, au fost cuvintele lui Hakim Abdallah.