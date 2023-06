Meciul care l-a convins pe Hakim Abdallah să semneze cu Dinamo: „Îți dorești să evoluezi pentru un club mare ca acesta!”

Hakim Abdallah este primul transfer al lui Dinamo în actuala perioadă de transferuri, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Andrei Nicolescu, președintele grupării din Ștefan cel Mare, a explicat pentru site-ul nostru că , însă discuțiile cu jucătorii doriți de club vor continua.

Hakim Abdallah, povestea din spatele transferului la Dinamo: „Când ești fotbalist îți dorești să joci pentru o asemenea echipă”

Hakim Abdallah este prima lovitură pe care Dinamo o reușește pe piața de mercato din vară, deși . Hakim Abdallah a fost adus în Ștefan cel Mare pentru a întări compartimentul ofensiv al echipei lui Ovidiu Burcă.

Fostul fotbalist al celor de la R.E. Virton, echipă care a retrogradat în liga a treia din Belgia, este extrem de fericit pentru decizia de a veni la Dinamo. „Nu a fost o surpriză pentru mine oferta de la Dinamo. Când ești fotbalist îți dorești să joci pentru o asemenea echipă, pentru club mare ca acesta. Sunt foarte fericit să fiu aici și de abia aștept să încept cu echipa.

Sunt foarte fericit pentru mine, pentru că s-a interesat Dinamo. Prietenii mei mi-au zis: ‘da, trebuie să te duci acolo pentru că Dinamo este din capitala României și o să îți placă orașul’”, a declarat Hakim Abdallah, potrivit .

Meciul care l-a convins pe Hakim Abdallah să semneze cu Dinamo: „E unul dintre motivele pentru care am venit aici”

Înainte ca agentul jucătorului să fie contactat de Dinamo, Hakim Abdallah a precizat că a urmărit victoria lui Dinamo, scor 6-1 cu FC Argeș din meciul tur al barajului pentru promovare/menținere în SuperLiga.

Atacantul cu 10 selecții în naționala Madagascarului și-a dat seama că vrea să joace în Ștefan cel Mare, după victoria istorică a „alb-roșiilor” cu FC Argeș. „(n.r. dacă a văzut clipuri pe internet) Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit aici. Nu trebuie să spui prea multe cuvinte pentru a veni la Dinamo.

Am urmărit primul lor meci împotriva lui FC Argeș și e ciudat pentru că am urmărit meciul lor înainte ca Dinamo să îl contacteze pe agentul meu. Este chiar o poveste ciudată. Am urmărit primul lor meci, când au câștigat cu 6-1 și chiar le spuneam prietenilor mei…’wow, aș vrea să joc acolo’”, a spus Hakim Abdallah.

Cine este Hakim Abdallah, noul jucător al lui Dinamo

Hakim Abdallah s-a format la Academia lui Brest în Franța. Atacantul a debutat la formația a doua a echipei din Hexagon, ulterior fiind transferat de Stoke City. În Anglia, jucătorul a evoluat la echipa U21 după care a urmat transferul la Avranches şi CD El Ejido.

Ulterior, Hakim Abdallah a ajuns la echipa secundă a lui Nantes pentru care a evoluat în perioada 2018-2020. Swift Hesperange şi Lierse Kempenzonen sunt cele două echipe la care a jucat Hakim Abdallah înainte să ajungă la R.E. Virton.

Fotbalistul de 25 de ani a bifat meciuri la selecţionatele U16 şi U19 ale Franţei, însă din 2020 evoluează pentru naţionala Madagascarului.