Ce le transmite Adrian Oros producătorilor agricoli! Anunț ferm al ministrului agriculturii

FANATIK îți spune ce le transmite Adrian Oros producătorilor agricoli! Astfel, ministrul agriculturii a explicat că toți cei care scot pe piață produse românești vor avea în continuare acces în piețe.

“Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii localitatilor unde exista piete agroalimentare, am identificat impreuna solutii adecvate pentru ca activitatea in pietele agroalimentare si accesul producatorilor de produse romanesti sa se realizeze fara expunerea la riscul de contaminare cu virusul SARS-CoV-2.

In urma unei evaluari punctuale a fiecarei piete agroalimentare apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, s-a avut in vedere aplicarea unor variante de functionare, in functie de specificul pietei”, noteaza Oros.

Ce le-a spus Adrian Oros producătorilor agricoli!

Concret, unde sunt piete inchise si se pot rabata peretii, se vor organiza lucrurile astfel incat acestea sa fie deschise. De asemenea, unde este posibil se vor muta mesele alocate producatorilor agricoli in spatiile din proximitatea pietelor.

Mai mult de atât, se vor organiza piete agroalimentare volante, in aer liber, pe alte amplasamente.“Fiecare UAT urmeaza sa comunice public solutiile functionale in cursul acestei zile.

Indiferent de varianta de lucru aleasa, aceasta va fi monitorizata zilnic de institutiile statului cu responsabilitati in domeniu, astfel incat riscul de imbolnavire a cetatenilor sa fie cat mai redus”, a precizat ministrul.

De remarcat că în București, lucrurile s-au mișcat deja și primarii au venit cu alte variante. Astfel, Primaria Sectorului 4 a anuntat ca vine in sprijinul publicului cumparator si al producatorilor de fructe si legume de sezon si in maximum 48 de ore vor fi create noi spatii de vanzare a produselor, in apropierea pietelor.

Cat priveste magazinele situate in pietele din sectorul 4, cu obiect de vanzare altul decat comercializarea de fructe si legume, acestea vor ramane deschise.

Există însă obligatia administratorilor pietelor de a stabili noi circuite de intrare/iesire, astfel incat sa fie respectate cu strictete noile reglementari specifice privind limitarea infectiilor cu noul coronavirus.

