Ce meserie în aviaţie este mai bine plătită decât cea de pilot. Salariul e mai mare chiar și cu 2.000 de lei

Visezi la o carieră în aviaţie? Dacă intenționezi să devii pilot, controlor de trafic aerian, tehnician de aeronave sau însoțitor de bord, atunci trebuie să ştii că industria aviației oferă o mulțime de oportunități. Totuşi, oricât ar părea de paradoxal, nu meseria de pilot de aeronavă este cea mai bine plătită în acest sector.

În Italia, un controlor poate câştiga până la 5.000 de euro pe lună

ajunge la 7.000 de lei lunar, salariile fiind însă diferite în funcție de tipul de avion, în flota Tarom aflându-se pe de-o parte avioane jet Boeing și Airbus mediu curier, iar pe de altă parte avioanele turbo-propulsoare ATR.

Mai bine plătiţi decât piloţii de aeronave sunt însă controlorii de trafic aerian, a căror retribuţie lunară poate ajunge până la 9.000 de lei. „Unul dintre cel mai bine plătite joburi din cadrul aeroporturilor este cel de controlor trafic aerian.

Deși ai nevoie de experiență anterioară pentru a ajunge la un salariu peste medie, chiar și cel oferit începătorilor nu este de neglijat”, a declarat, pentru , Roxana Drăghici, directorul de vânzări al eJobs România, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din țara noastră.

“În linii mari, în România, un astfel de job de controlor de trafic aerian îți poate asigura un venit lunar între 4.775 lei și 15.053 lei”, scrie şi . Pe de altă parte, există locuri în care această meserie este plătită mult mai bine: Canada – aproximativ 100.000 CAD pe an; Spania – 62,460 EUR pe an; Polonia – 281.260 PLN pe an; Italia – între 40.000 și 60.000 euro pe an; Turcia – între 60.000 și 80.000 euro pe an; Statele Unite ale Americii – între 45.000 USD și 175.000 USD pe an; Regatul Unit – aproximativ 80.000 GBP pe an; Australia – aproximativ 140.000 AUD pe an.

Pe lângă salariul de bază, mai sunt completate de diverse sporuri, precum cel de muncă în condiții grele, de vechime, de muncă în ture sau chiar de complexitatea dirijării traficului.

Un controlor de trafic aerian profesionist trebuie să fie capabil să îşi mențină o capacitate de concentrare foarte limpede și să fie atent la detalii. Datoria lui este să mențină siguranţa companiilor aeriene și să monitorizeze traficul aerian.

În timpul operațiunii, el monitorizează direcțiile și distanțele aeronavelor, menține contactul cu piloții, monitorizează decolările și aterizările, precum și mișcările de la sol. Printre cerințele pentru angajarea într-o astfel de profesie se numără abilitățile în utilizarea mijloacelor tehnice de radar și comunicații.

La baza piramidei salariale din industria aviaţiei se află meseria de manipulant de marfă, unde salariul lunar se ridică la 2.800 de lei, în timp ce un agent care se ocupă de clienţi câştigă cu 700 de lei mai mult, ajungând la 3.500 de lei.