Ce notă a obținut Radu Ștefan Bănică la examenul de licență. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. se pregătește de master

Ce notă a obținut Radu Ștefan Bănică la examenul de . Fiul lui Ștefan Bănică Jr. se pregătește de master, dar și de alte proiecte importante. Juratul de la emisiunea Vedeta familiei a spus ce urmează să facă.

Ce rezultat a avut Radu Ștefan Bănică la licență. Băiatul lui Ștefan Bănică Jr. merge din toamnă la master

Radu Ștefan Bănică a spus ce rezultat a avut la licență. are cu ce să se mândrească, deși spune că ar fi putut să aprofundeze mai mult în timpul cursurilor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale.

Din toamnă merge la master, fostul concurent de la Te cunosc de undeva trebuind să dea totul pentru a intra. Sunt foarte puține locuri la buget, ceea ce înseamnă că concurența este mare. Artistul are de susținut o parte scrisă, dar și un monolog.

„A fost foarte bine. Am învățat și mă bucur că am terminat facultatea pe o notă pozitivă, adică 9,20, dar pentru mine nu a contat nota, cât a contat cu ce am rămas. Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie.

Sunt 10 locuri pe țară, deci concurența e mare. Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că este și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat.

Aș fi putut să aprofundez și mai mult materia, au fost multe la mijloc”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru . Băiatul cel mare a lui Ștefan Bănică Jr. încă nu a primit diploma, ci va intra în posesia ei peste un an.

Radu Ștefan Bănică se lansează în muzică

Radu Ștefan Bănică este un tânăr foarte ocupat. După participarea în show-ul Te cunosc de undeva și-a deschis o cafenea, iar peste numai câteva zile se lansează în muzică. Primul său single va avea premiera pe 26 iulie 2023.

Fiul renumitului actor abia așteaptă ca fanii săi să asculte versurile melodiei care este una de vară, cu un vibe pozitiv. Se numește Tu și este o piesă de dragoste, ritmul fiind cel care l-a inspirat să pună pe foaie versurile.

Melodia este scrisă împreună cu doi buni prieteni de-ai lui Radu Ștefan Bănică, Andrei Bănuță și Sârbu Damiana. Cântărețul se concentrează pe carieră și nu mai dorește să-și pună pe tapet viața privată. Momentan nu se știe dacă este singur sau are o iubită.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar din iarnă este posibil să adăugăm noi spectacole în repertoriu. Încă nu pot să vă dat detalii, nu am voie”, a mai completat băiatul lui Ștefan Bănică Jr. despre planurile de viitor.