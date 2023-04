Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Paşte. Greșeala banală pe care o fac mulți români

Când vine vorba de masa de Paște, românii sunt foarte atenți la detalii. Iar aceeași regulă se aplică și când vorbim de masa de Crăciun. Există o serie de preparate care nu au cum să lipsească din meniul de sărbători. Și totuși care sunt acestea?

Ce se mănâncă la masa de Paște

Ce se mânâncă la masa de Paște? Dincolo de aperitive, sau salate, există niște alimentele care sunt obligatorii în meniul festiv. Ouăle spre exemplu sunt obligatorii.

Un al doilea aliment care nu are cum să lipsească de masa de Paște este ciorba de miel, alături de friptura de miel. Să nu uităm nici de faimosul drob de miel. În acest caz însă, sunt persoane care preferă să îl prepare din carne de pasăre.

Un alt aliment prezent și la masa de Paște, dar și la cea de Crăciun este faimosul cozonac. În unele zone ale țării acestea se împarte și rudelor, musafirilor și este desertul perfect după o masă copioasă.

Tradiții și obiceiuri legate de masa de Paște

Există însă și alte tradiții și obiceiuri legate de masa de Paște. Mulți creștini le urmează de la an la an și fiecare dintre ele are o semnificație aparte. În primul rând, este bine ca în dimineața zilei de Paște, înainte de a ne așeza la masă să ne spălăm pe față.

Este recomandat să folosim apa dintr-un vas în care sunt puse ouă roșii, dar și monede de argint. Acest lucru ne va aduce voie bună întregul an. De asemenea, în momentul în care ne așezăm la masa de Paște, este momentul să ciocnim ouăle.

Fiecare membru al familiei primește un ou. Acesta trebuie spart de către capul familiei. Mai apoi, fiecare membru va lua câte o bucățică din acel ou, care se va mânca în același timp. O altă tradiție spune că cine descoperă într-un ou două gălbenușuri, atunci se va căsători în curând.

O altă regulă este cea legată de ce spunem când ciocnim ouăle. Persoana care ține oul în mână trebuie să spună ”Hristos a Înviat”. De cealaltă parte, celălalt membru al familiei trebuie să răspundă cu ”Adevărat a Înviat”.

Superstiții legate de ce trebuie să mănânci de Paște

Există însă și numerar superstiții legate de ce trebuie să mâncăm la masa de Paște. În primul rând una dintre cele mai importante este cea legată de ouă. Conform , o superstiție veche spune că în prima zi de Paște nu este bine să mâncăm ouă roșii.

În caz contrar, dacă faci acest lucru, în restul anului ”îți va mirosi gura ca oul clocit”. De asemenea, o altă superstiție mai spune să mănânci ouăle nesărate, pentru că altfel mâinile tale se înroșesc. Alte superstiții spun însă că cine mănâncă ouă curățate în prima zi de Paște va fi ușor întreg anul.

De asemenea, cei care aleg să meargă la biserică și să sfințească anumite mâncăruri se bucură și ei de numeroase beneficii. Se spune că usturoiul sfințit alungă strigoii din casă și nu se va strica niciodată. De asemenea, slănina sfințită de Paște poate vindeca oamenii bolnavi.

Greșeala banală pe care o fac mulți români care țin postul Paștelui

Indiferent de mâncărurile pe care le consumăm la masa de Paște, este important să fim atenți la cantitate. Inclusiv Carmen Brumă vorbea despre o alimentație corectă. Iar acest lucru se referă în special la românii care au ținut post.

De asemenea, dincolo de regulile alimentare, mai este o greșeală banală pe care mulți români o fac atunci când țin Postul Peștelui. Chiar părintele Vasile Ioana a vorbit despre acest detaliu. Se pare că mulți tineri fac o astfel de eroare fără ca măcar să își de seama.

Părintele spune că ar fi bine să stăm departe de tehnologie dacă vrem într-adevăr ca sufletul nostru să fie curat. ”Pentru suflet mai avem altceva. Astăzi, spre deosebire de alte perioade ale istoriei umanității, omul are acum un consum spiritual de alt tip: de Youtube, TikTok, Facebook și Instagram.

Care consumă timpul omului. Ar trebui ținut post de tehnologie. Să lăsăm deoparte telefonul și să ne unim cu Dumnezeu, prin citirea Psaltirii”, a spus părintele, la Antena 3.