Ce palmă a primit Gabriela Cristea de la viață: „Am rămas cu gura căscată”

Gabriela Cristea a dezvăluit care a fost cea mai dură cumpănă prin care a trecut și ce palmă a primit de la viață, la un moment dat. Prezentatoarea de televiziune și-a deschis sufletul într-un interviu acordat Ilincăi Vandici, unde a spus că a fost certată o bună vreme cu Dumnezeu.

Gabriela Cristea a dezvăluit cea mai mare palmă primită de la viață

Una din cele mai mari dorințe ale a fost să devină mamă. S-a chinuit destul de mult până să o aducă pe lume pe prima ei fetiță, Victoria.

Gabriela Cristea a mărturisit că din cauza asta a fost certată cu Dumnezeu. A încercat de mai multe ori, prin inseminări artificiale, să rămână însărcinată. Fix în momentul când și-a luat gândul de la acest vis, s-a produs miracolul în viața ei.

A fost un real șoc pentru Cristea, unul pozitiv, ce-i drept. Soția lui Tavi Clonda a zis că în clipa în care a aflat că va deveni, în sfârșit, mamă a rămas cu gura căscată.

„Chiar a fost o lecție de am rămas cu gura căscată”

„Perioada în care am făcut inseminările… Practic, un an, în fiecare zi să speri că se va întâmpla astăzi și să nu se întâmple… Am întors spatele și am spus că nu înțeleg. Cumva, m-am și liniștit. Când m-am liniștit, m-am trezit, pur și simplu, însărcinată.

Măi, a fost cea mai frumoasă palmă pe care am luat-o de la Dumnezeu vreodată. Mi se pare că oricât de mult ne-am strădui să facem noi ceva, toate au timing-ul lor.

Și… Nu știu dacă e cineva acolo sus dacă ne calculează lucrurile, dar aia chiar a fost o lecție de am rămas cu gura căscată”, a povestit Gabriela Cristea în

Gabriela Cristea a mai spus că vrea să le împărtășească acum oamenilor care o urmăresc experiențele mai dificile prin care a trecut în viață. Vrea să le zică mai ales cum le-a depășit.

Tocmai în această idee, a început să realizeze niște vloguri zilnice pe Facebook. Acolo le relatează deschis urmăritorilor ei prin ce pățanii a trebuit să treacă.