Ce reacție a avut Gabriela Cristea când a văzut noua ”parteneră” a lui Tavi Clonda: „S-a schimbat treaba”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt în culmea fericirii după ce în familia lor a apărut o nouă membră, botezată de cântăreț drept „Albă ca Zăpada”!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o nouă mașină! Cântărețul, declarații în exclusivitate despre momentul pe care îl aștepta de 15 ani

Tavi are o nouă parteneră de drum, una de care se va bucura și soția sa, Gabriela Cristea, cu toate că la început a strâmbat din nas, prezentatoarea de la Antena Stars având alte preferințe. Ușor, ușor, după cum Tavi a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, Gabriela a acceptat-o. Ba chiar, a început s-o îndrăgească și ea.

Noua fericire din familia Cristea-Clonda nu este una gratis, iar pentru ea Tavi trebuie să muncească pe rupte, așa cum a făcut-o și până acum. Prețul bucuriei pe care și-a făcut-o artistul este de aproximativ 100.000 de euro.

Tavi a postat, de altfel, câteva filmulețe, cu noul său super-car, un Mercedes GLE 400, în care se bucură ca un copil de ea! La un moment dat, văzând cât e de fericit soțul ei, Gabriela i-a zis bărbatului s-o îmbrățișeze, acestuia sclipindu-i ochii.

„Nu am luat-o cu banii jos și nici n-aveam”

Tavi Clonda ne-a spus că mașina nu a fost luată cu bani cash, ci prin leasing. încă nu au văzut autoturismul, însă Tavi spune că abia așteaptă ca micuțele să reacționeze. Ele știu doar că se vor plimba de acum cu o altă mașină, dar nu au idee despre ce e vorba, de fapt, plus că sunt încă destul de mici să cunoască anumite detalii.

În , Tavi Clonda a spus că aștepta momentul acesta de 15 ani și a explicat de ce, pentru FANATIK.

„Am zis că așteptam de 15 ani momentul ăsta de când a apărut modelul aproximativ. Am trecut prin mai multe Coupe-uri, că mie îmi plac Coupe-urile până am ajuns la destinația finală, la ce îmi doream eu, de fapt, de la început, de când a apărut modelul ăsta de 12, 13, 14 ani, nu mai știu exact.

Am avut un Volkswagen, un Passat CC, după aia un GLC. Am avut cam ce mi-am dorit, dar numai cu multă muncă și, cum să zic eu, perseverență. Mașina e luată în leasing. Am dat un avans și plătesc rate. Nu, nu am luat-o cu banii jos și nici n-aveam și nici dacă aș fi avut nu cred… Nu am de ce să mă ascund”, a declarat Tavi Clonda, soțul prezentatoarei Gabriela Cristea, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Fetițele încă nu știu”

„Fetițele încă nu știu, pentru că am vrut să facem și noi materialele astea. Am avut multe de făcut, multe drumuri. Vrem să ne învățăm cu ea, să o încărcăm, că e hibrid, e electrică, mă rog. Ele sunt plecate acum și în câteva zile o să vadă mașina.

Ele știu că o să vină o mașină, mă rog, cât înțeleg ele, dar o să fie interesant. Acum, în primele zile o să ne bucurăm doar noi de mașină. Avem și treabă și să și avem puțină liniște să ne ocupăm de ea”, ne-a mai spus cântărețul care are propriul său band.

Așadar, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au de gând să se obișnuiască cu noul autovehicul, iar în perioada imediat următoare vor să se folosească de mașină pentru a rezolva niște lucruri, în scopul muncii.

Încă nu s-a gândit niciunul la vreo excursie cu mașina și destinația în care vor să ajungă cu ea, însă cu siguranță când vor avea ceva timp liber și bună dispoziție, Mercedes-ul îi va purta prin noi aventuri prin țară sau, de ce nu, prin străinătate!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să se acomodeze cu mașina: „Nu era înclinată spre dorința asta a mea, dar ușor, ușor a început să îi placă”

„Nu cred că o să apucăm să mergem cu ea undeva prea curând, decât prin oraș. Avem multă treabă de rezolvat, de semnat niște chestii, niște filmări. Gabriela e foarte încântată de mașină, că tot m-ai întrebat de ea.

Ei întotdeauna i-au plăcut mașinile mari. E adevărat că nu era înclinată spre dorința asta a mea de Coupe, GLC, dar ușor, ușor a început să îi placă”, a completat Tavi Clonda.

Gabriela Cristea ne-a mai zis și cum sunt cei doi ca șoferi. Se pare că și-au schimbat comportamentul la volan de când au venit pe lume fetițele lor. Tavi ne-a zis un secret al familiei! Gabriela era un pic mai vitezomană înainte să devină mamă, dar nu a întrecut niciodată limita legală!

„Ea era mai vitezomană, dar, după ce a făcut copilașii, s-a schimbat treaba”

„Măi, noi ne-am cam schimbat așa… Ea era mai vitezomană, bine, nu exagerat. Asta până să aibă copii. După ce a făcut copilașii s-a schimbat treaba, la fel și la mine. Noi oricum mergem regulamentar. Acum nu mai mergem așa sportiv, la asta mă refer.

Mergem mai calmi, mai așezați. Nici nu suntem din ăia care adormim și ne claxonează ăia din spate, dar nici nu întrecem limita. Noi doi conducem cam la fel. Ea chiar un pic mai sportivă ca mine”, ne-a mai zis Tavi Clonda.