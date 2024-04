Eliminare dură la Chefi la Cuțite 2024: “Îmi venea să plâng. Nu m-am străduit suficient”

Emisiunea Chefi la Cuțite a dat startul confruntărilor între echipe. Așa cum spune regulamentul, în fiecare ediție, concurentul care obține cele mai puține puncte din partea juraților pleacă acasă. Iată cine și-a luat adio de la competiția culinară în ediția din 29 aprilie.

Chef Alexandru Sautner a pierdut un concurent în ediția de aseară

Chefi la cuțite nu este deloc o competiție ușoară, iar asta află în fiecare zi concurenții care au reușit să intre în echipele chefilor. Lupta este mai acerbă ca niciodată, iar confruntările individuale elimină treptat câte un aspirant la marele premiu.

În ediția din data de 29 aprilie, . Echipa sa a reușit să câștige cel de-al patrulea battle, ceea ce i-a scăpat pe toți de emoțiile unei posibile eliminări. Însă, nu același lucru s-a putut spune și despre adversarii lui.

În cea mai recentă ediție Chefi la cuțite, ultimele concurente care s-au luptat pentru a merge înapoi în bucătărie au fost Claudia Saulic și Gabriela Lucuțar, cunoscută sub apelativul ”Regina Întunericului”.

Ambele și-au dorit să își păstreze locul în echipă, doar că pentru Gabriela Lucuțar nu a fost deloc o zi bună. Aceasta a recunoscut că nu s-a simțit bine și nu s-a putut concentrat deloc asupra probei. Din acest motiv, a trimis în fața juraților un preparat care nu i-a dat deloc pe spate.

Gabriela Lucuțar a fost eliminată de la Chefi la Cuțite

”Regina Întunericului” a recunoscut că regretă profund faptul că a plecat atât de repede. Aceasta a reușit să stabilească anumite conexiuni cu unii colegi și a fost conștientă că mai avea multe de învățat de la cei patru chefi.

”Nu m-am străduit suficient, indiferent cât de obosită sunt. În viața de zi cu zi, niciodată nu am pierdut atât de repede. Consider că nu am pierdut nici acum, am câștigat. (…) Aș fi vrut să mai stau”, a spus Gabriela Lucuțar în emisiune.

Gabriela Lucuțar a făcut parte din echipa lui chef Alexandru Sautner. Eliminarea sa nu i-a picat deloc bine chef-ului, însă, acesta a primit și o veste bună. Mihai, concurentul din echipa sa a reușit să obțină 20 de puncte, iar pentru asta a primit un avantaj pentru toată echipa. Alături de ei, pentru 20 de minute, va găti Rikito Watanabe.

Eliminarea din competiție a Gabrielei Lucuțar a fost o veste bună pentru Claudia Sauliuc. Cu 7 puncte primite pentru preparatul ei, concurenta a reușit să revină în bucătărie și să se salveze de la eliminare.

Cu fiecare ediție care trece, Concurenții vor fi din ce în ce mai puțini și doar cel mai bun va reuși să ridice farfuria de aur și marele premiu de 30.000 de euro.