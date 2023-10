Ce s-a ales de Mariana Mihuț, celebra actriță iubită de milioane de români. Ce face acum soția lui Victor Rebengiuc

Ce s-a ales de Mariana Mihuț, celebra . Ce face acum soția lui Victor Rebengiuc. Actorii trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 6 decenii, căsătoria având loc în anul 1965.

Cu ce se ocupă și cum arată Mariana Mihuț, partenera lui Victor Rebengiuc. Artista adorată de publicul român are 80 de ani

Cu ce se ocupă și cum arată Mariana Mihuț, partenera lui Victor Rebengiuc. Artista adorată de publicul român, originară din Republica Moldova, are 80 de ani și urmează să își aniverseze ziua de naștere pe 7 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Renumita actriță a fost premiată recent la Gala UCIN. A primit Premiul Academic Mihnea Gheorghiu, care a răsplătit creația unor mari personalități din lumea filmului și teatrului printre care se află Horațiu Mălăele și Dan Condurache.

În ultimii ani, Mariana Mihuţ a putut fi admirată în timp ce interpretează rolul Regina Marguerite, prima soţie a regelui Bérenger întâiul, în Regele moare. De asemenea, a mai putut fi văzută în piesa Umbre de la Teatrul Naţional Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Totodată, a colaborat cu Bulandra, unde a jucat în Moartea unui comis voiajor, alături de partenerul de viață. În plus, vedeta a avut un rol memorabil în Îngropaţi-mă pe după plintă, unde a fost Bunica.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc

Îndrăgita vedetă de televiziune și radio și-a întâlnit soțul pe platoul de filmare de la Pădurea spânzuraților. Regizorul Liviu Ciulei i-a cerut să joace rolul soției lui Apostol Bolog și așa a ajuns să fie parteneră de platou cu celebrul actor.

ADVERTISEMENT

La momentul respectiv artistul este însurat cu actrița Anca Verești. La scurt timp după întâlnirea cu Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc divorțează. Se căsătoresc un an mai târziu, iar peste 10 ani se naște fiul lor.

„Mariana era o tânără studentă când ne-am cunoscut. Cum ar fi putut să nu-mi placă? Era tânără, frumoasă, era atrăgătoare. Cu Mariana a fost dragoste la prima vedere. Ne-am întâlnit în 1964, când filmam Pădurea spânzuraților.

Ea juca rolul logodnicei mele. Era tânără, încă studentă, în ultimul an la institut, drăguță, frumușică. Am avut o tresărire, un fior, un zvâc. A fost un coup de foudre. Mi-a plăcut când am cunoscut-o, am început s-o curtez chiar în timpul filmărilor.

ADVERTISEMENT

Întâmplător, am aflat ca eram vecini de bloc. Ne-am propus să ne întâlnim mai des și din chestia asta a ieșit ce-a ieșit”, a mărturisit actorul în urmă cu ceva vreme, într-un interviu pentru Adevărul, notează .